Mariana Aresta in ospedale dopo Il Collegio: “Non riesco a mangiare senza antidolorifici”

Il Collegio news, Mariana Aresta ricoverata: cos’è successo?

Mariana Aresta è finita in ospedale. Terminata la sua esperienza a Il Collegio, è stata costretta al ricovero per delle analisi approfondite: ha spiegato ai suoi fan, attraverso TikTok, che accusa dei forti dolori ma non è ancora chiaro di cosa soffra. Certamente nei prossimi giorni darà ulteriori informazioni. Un fulmine a ciel sereno per chi la segue, ma anche per la stessa Mariana de Il Collegio, che adesso si trova in ospedale per capire precisamente cos’ha. Sta effettuando infatti degli accertamenti specifici.

Mariana Aresta scrive un messaggio ai suoi fan dall’ospedale

Sul suo profilo di TikTok, Mariana Aresta de Il Collegio ha scritto: “Scusate se non mi sono fatta sentire negli ultimi giorni ma la situazione è andata degenerando. Ora resterò un po’ in ospedale, ci sentiamo presto”. Dopo aver scoperto cos’è successo a tutti i ragazzi de Il Collegio, ora sappiamo che Mariana ha avuto dei problemi di salute, anche se pare non sia nulla di grave visto che ha fatto una performance su TikTok per i suoi fan.

Cosa sta succedendo davvero a Mariana de Il Collegio? Le ultime notizie sulla ragazza

Sempre sul suo profilo virtuale ha scritto: “Primo giorno in ospedale: mi sono svegliata alle 6.30 per fare degli esami. Fra un po’ devo fare tamponi e analisi del sangue, sono stremata. Però, a differenza delle altre mattine, riesco a respirare senza troppi problemi. Comunque non riesco a mangiare senza antidolorifici”. Cos’ha davvero Mariana Aresta? Gli ex allievi de Il Collegio le stanno facendo sentire tutta la loro vicinanza e siamo certi che a breve scopriremo molto di più sulla sua condizione di salute.