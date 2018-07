Marco Mengoni torna sui social e annuncia la data dell’album

Marco Mengoni: il ritorno sui social network e l’annuncio della data del nuovo album

Il 27 Luglio il cantante Marco Mengoni aveva oscurato tutte le sue pagine sui social network. Mentre i suoi profili Facebook, Instagram e Twitter erano spariti, il suo esercito di fan ha popolato tutti i social con l’hastag Waiting for Mengoni. In molti temevano l’attacco da parte di hacker ma invece i fan dell’artista ci avevano visto bene. Marco Mengoni era sparito dai social per annunciare il suo grande ritorno sulla scena musicale, ritorno che il pubblico aspettava ormai da tempo. Non è la prima volta che un artista utilizza questa strategia per informare i sostenitori del proprio ritorno. Il cantante ha comunicato la data di uscita del suo nuovo lavoro e ha anticipato il videoclip del nuovo album con alcuni estratti di immagini e video.

Marco Mengoni: la data del grande ritorno sulle scene musicali

30 Novembre 2018: è questa la data annunciata da Marco Mengoni per il suo ritorno. Il nuovo progetto di Mengoni sarà il suo quinto album di inediti. Un album destinato a conquistare subito la vetta delle classifiche, è questo che fanno sperare le parole e l’entusiasmo dei fan che in queste ore stanno bombardando i social network informando tutti del grande ritorno di Marco Mengoni. L’ultimo singolo dell’artista risale allo scorso dicembre e stiamo parlando di Come neve con Giorgia.

30·11·18 A post shared by Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial) on Jul 30, 2018 at 3:07am PDT

Marco Mengoni: in attesa del 30 Novembre

Sarà dunque il 30 Novembre la data di uscita del nuovo album di Marco Mengoni? O è la data dell’uscita del singolo che anticipa il disco?