Marco Borriello in vacanza circondato da modelle in topless: le foto senza veli

Marco Borriello circondato da modelle in topless a Ibiza: i paparazzi immortalano il momento

Al di la della sua carriera professionale, Marco Borriello è sicuramente uno dei calciatori più popolari nella movida nazionale e internazionale. In attesa di sapere quali saranno le sue sorti calcistiche, infatti, L’ex di Belen Rodriguez si sta comunque tenendo impegnato a Ibiza. Sorridente e circondato da modelle in topless, infatti, Borriello è stato beccato dai fotografi di Chi che, senza indugio, hanno subito immortalato il momento. In acqua e in barca le ragazze rimangono in compagnia del calciatore il quale, come dimostrano le immagini pubblicate, non fa di certo mancare loro cure e attenzioni.

Marco Borriello, a Ibizia sorrisi e belle donne: il calciatore è tornato single ma non è solo

Oggi Marco Borriello, che fino a poche settimane fa si trovava a Mykonos con la modella Stefania Seimur, è tornato single. Qualcuno, a Ibiza, di recente lo aveva visto tuttavia in compagnia della sua ex Nina Senicar. Al momento, però, nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito il ritorno di fiamma. La sua condizione da scapolo? Non si traduce certo in solitudine, anzi. Le foto di lui nell’Isola spagnola in compagnia delle sue amiche, bellissime modelle dai fisici scolpiti, dimostrano di quanto bene stiano procedendo comunque le sue vacanze.

Marco Borriello e Stefania Seimur si sono lasciati: il cuore della modella batte per un altro uomo

Stando a quanto riportato da Chi, come anticipato sopra, la storia tra Marco Borriello e Stefania Seimur pare sia arrivata al capolinea prima del previsto. Il cuore della modella, adesso, sembrerebbe battere per il tenore Vittorio Grigolo. Nessuna donna, almeno per il momento, ha dunque conquistato il cuore di Marco che, come dimostrato ampiamente dalle immagini del settimanale di Alfonso Signorini, adesso parrebbe solo intenzionato a godersi le sue vacanze da single.