Marchesa D’Aragona è una nobile o no? L’importante confessione del cognato

Marchesa D’Aragona è davvero una nobile? L’importante testimonianza a Mattino 5 del cognato

Daniela Del Secco è davvero la Marchesa D’Aragona? È nato un vero e proprio caso sulla concorrente del Grande Fratello Vip. Al momento pare non ci siano ancora delle prove che possano accertare questo titolo nobiliare. Dall’altra parte, però, ci sono davvero tantissime persone che testimoniano, rivelando che Daniela in realtà non è una vera Marchesa. A detta di molti, la Del Secco sarebbe entrata in questo personaggio e non riuscirebbe più a uscirne. Il titolo che lei stessa si sarebbe associata, secondo i testimoni, non sarebbe altro che il marchio delle sue creme. In realtà, dunque, potrebbe non essere davvero una Marchesa. Ed ecco che a dire la sua su questo tema ci pensa Angelo, il cognato di Daniela. Si tratta del fratello del primo marito della Del Secco. A Mattino 5, l’uomo rivela di conoscere da ormai tantissimi anni la gieffina ed è certo del fatto che non sia una vera Marchesa. “Non è mai stata una Marchesa”, dichiara Angelo a Federica Panicucci.

Marchesa D’Aragona, il cognato conferma che Daniela Del Secco non ha davvero un titolo nobiliare

A Mattino 5 arriva un’importante testimonianza, quella del cognato di Daniela. Angelo è sicuro del fatto che la Del Secco non sia una Marchesa. L’uomo ricorda la storia vissuta da suo fratello e dalla gieffina, confermando che lei non si è mai presentata con questo titolo nobiliare. Inoltre, il cognato ci tiene anche a precisare che a casa dei genitori della De Secco non sarebbero presenti quegli oggetti che andrebbero a confermare le parole della Marchesa D’Aragona. Angelo ricorda tutto di Daniela e ammette che è sempre stata una persona molto particolare. Non solo, il cognato dichiara in diretta che la Del Secco era sempre in giro nelle varie trasmissioni in quegli anni, in quanto voleva assolutamente diventare un’attrice e far parte del mondo dello spettacolo. Pertanto, la figlia Ludovica stava spesso a casa loro, mentre lei cercava di raggiungere i suoi obbiettivi. Già a Domenica Live, il cognato aveva confermato che Daniela in realtà non è una Marchesa.

Grande Fratello Vip, Marchesa D’Aragona: le testimonianze negano le sue dichiarazioni

I modi un po’ particolari già li aveva, ammette il cognato, ma non diceva ancora la parola “adorato”. Angelo inoltre porta in trasmissione diversi documenti che confermano le sue parole, tra cui alcuni pagamenti fatti dal fratello per l’affitto della casa di Daniela. Arriva anche la testimonianza di Sara, una carissima amica di Daniela di vecchia data. Infatti, le due non sono più in buoni rapporti. A portarle a dividersi sarebbe stato proprio il modo di fare della Del Secco, la quale si sarebbe costruita un castello tutto suo negli anni. “È sempre stata un po sulle righe e stava simpatica a tutti. Ma ha dovuto esagerare con il castello che ha inventato”, rivela Sara ai microfoni di Mattino 5.