Marchesa D’Aragona: dopo il Gf? Ecco quanto costerebbe un’ora del suo tempo

Marchesa D’Aragona: dopo il Gf Vip aumentano le serate in discoteca (così come il suo cache)

La Marchesa D’Aragona è stata indubbiamente uno dei personaggi più esuberanti di questo Grande Fratello Vip. Una volta eliminata dal reality, inoltre, le luci su di lei non si sono spente e la polemica sul suo titolo nobiliare ha ancora di più accresciuto la sua popolarità. Daniela Del Secco, infatti, è attualmente richiestissima in TV ma non solo. L’ex concorrente del Gf Vip, secondo il settimanale Oggi, sarebbe voluta e ricercata da tantissimi locali e discoteche dopo la sua uscita dalla dalla Casa. E l’ampia domanda, si sa, fa aumentare l’offerta e, con essa, anche il cache della Marchesa sarebbe lievitato negli ultimi tempi.

Marchesa D’Aragona richiestissima dalla discoteche di tutta Italia: “5 mila euro per un’ospitata di un’ora”

Tutti la vogliono e tutti la cercano, Daniela Del Secco, Marchesa D’Aragona per identificazione personale, è il personaggio del momento. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, stando a quanto scritto da Oggi, sarebbe richiestissima da tutte le discoteche d’Italia. “Si mormora che per un’ospitata di circa un’ora il suo cache ammonti a circa 5 mila euro” è stato poi specificato nella rubrica Pillole di Gossip del giornale. Cifra a cui, in più, bisognerebbe aggiungere anche le spese di viaggio, vitto e alloggio (tutte a carico dell’ospitante).

Marchesa D’Aragona pronta per il Trono Over? L’indiscrezione

Sulla Marchesa D’Aragona pare aver messo gli occhi anche il team di Uomini e Donne che, secondo quanto riportato dal settimanale Spy, avrebbe pensato all’ex gieffina come possibile nuovo personaggio da inserire all’interno del Trono Over. Daniela Del Secco, in fondo, ha già collaborato con Maria De Filippi (era opinionista fissa a Selfie, il programma condotto da Simona Ventura), che sia arrivato il momento di riallacciare i rapporti? Staremo a vedere.