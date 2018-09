Mara Venier a Tale e Quale spiazza tutti: l’appello a Carlo Conti

Tale e Quale Show, la presenza di Mara Venier fa la differenza: l’appello del pubblico a Carlo Conti

La presenza di Mara Venier a Tale e Quale Show ha movimentato la seconda puntata della nuova edizione del programma. Ospite di Carlo Conti in qualità di quarto giurato accanto a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, zia Mara ha rubato la scena con i suoi giudizi schietti e sinceri. Come sempre senza peli sulla lingua, la conduttrice veneziana ha saputo regalare opinioni vere e dirette, senza troppo buonismo. È successo ad esempio nel caso dell’imitazione di Malgioglio da parte di Antonella Elia. La Venier ha stroncato in toto il lavoro della soubrette, seppur apprezzandone l’impegno e la simpatia. “Non c’azzecchi niente con Malgioglio”, ha detto chiaramente la presentatrice di Domenica In.

Il pubblico vuole rivedere Mara Venier a Tale e Quale Show

Il contributo di Mara Venier ha regalato una verve nuova a Tale e Quale Show. Per questo in molti, soprattutto su Twitter, hanno fatto un appello a Carlo Conti: quello di promuovere la 67enne a nuova giurata della trasmissione. Del resto Mara non è nuova a un ruolo del genere: negli ultimi anni ha lavorato a Tu si que vales su Canale 5, dove era la rappresentante della giuria popolare. Conti ascolterà le richieste dei suoi telespettatori?

Mara Venier si gode il successo del ritorno di Domenica In

In attesa di scoprirlo, Mara Venier si gode il successo di Domenica In. Che, dopo anni di buio, è riuscito finalmente a battere la Domenica Live di Barbara d’Urso. “Devo dire solo grazie al pubblico se le cose sono andate così domenica scorsa. Ma va detto che siamo solo all’inizio, c’è ancora tanta strada da fare, la cosa importante è che io sono ancora qua”, ha ammesso Mara a Tale e Quale Show.