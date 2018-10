Mara Venier: “Con mio marito Nicola ho vinto al totocalcio”

Mara Venier si racconta: “Con mio marito Nicola ho vinto al totocalcio”

Questo, soprattutto a livello professionale, è sicuramente un gran bel momento per Mara Venier. Dopo tanti anni, infatti, Mara è tornata alla conduzione della sua Domenica In, collezionando settimana dopo settimana un successo di ascolti incredibile. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, però, lei stessa nel raccontarsi non ha potuto fare a meno di menzionare la sua famiglia e i suoi affetti. Parole speciali Mara ha speso soprattutto nei confronti del marito Nicola. “Io con Nicola ho vinto al totocalcio” ha infatti ribadito la Venier “La vera botta di fortuna nella mia vita è mio marito”.

Mara Venier parla della pace con Gerò: “Dopo anni turbolenti ci siamo ritrovati”

Della sua famiglia allargata oggi Mara Venier parla fiera e serena. Recentemente, racconta lei, anche con Gerò (figlio di Nicola e compagno – o forse ex? – di Simona Ventura) i rapporti si sono risanati. “Dopo anni turbolenti ci siamo ritrovati” racconta la Venier al giornale di Alfonso Signorini “Ci siamo sempre voluti bene. Per me il vero regalo di questo compleanno è stato vedere Gerò e Nicola di nuovo in ottimi rapporti, meglio di prima. Io amo Nicola e so che desiderava questo riavvicinamento più di ogni altra cosa. Nessuno potrà mai cambiare l’amore che c’è tra padre e figlio”.

Simona Ventura e Gerò Carraro si sono davvero lasciati?

Di Simona Ventura e della presunta crisi – separazione con Gerò Carraro Mara Venier, per ovvi motivi, non ha fatto cenno nella sua intervista. Stando alle ultime indiscrezioni, però, pare che SuperSimo e il suo attuale compagno siano in crisi. Recentemente, comunque, i due si sono mostrati insieme sui social ma, né Simona né Gerò hanno preso parola per smentire o confermare pubblicamente la loro rottura. Si tratta solo di voci infondate o – forse – i due si stanno davvero prendendo del tempo per capire?