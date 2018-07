Mara Venier, Domenica In: nuove dichiarazioni su Barbara d’Urso

Domenica In, torna Mara Venier: le novità sulla nuova conduzione del programma Rai e le parole su Barbara d’Urso

Mara Venier torna alle origini. Da mesi non si fa altro che parlare del ritorno della ‘Zia d’Italia’ nel salotto di Domenica In. Non è affatto da dimenticare che la conduttrice ha presentato il programma in onda su Rai 1 per ben nove edizioni. Alla vigilia del suo ri-debutto, la donna fa sapere al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di essere felicissima. All’inizio aveva molto paura, anche solo di parlarne, ma ora le cose sono cambiate. Per la Venier è come prendersi una grande rivincita nei confronti di alcune brutte delusioni lavorative ricevuto negli anni passati. Nel corso della nuova intervista, la simpatica Mara non ha potuto fare a meno di nominare anche due sue grandi amiche regine di ascolti per quanto riguarda Mediaset. Stiamo parlando di Maria De Filippi e Barbara d’Urso.

Mara Vienier presto a Domenica In: i dettagli sul rapporto con Barbara d’Urso

Mara ha rivelato più di una volta di non poter smettere di dire grazie a Maria De Filippi. La mogli di Maurizio Costanzo è infatti stata la prima persona a spingerla ad accettare la conduzione di Domenica In. Spostando invece l’attenzione su Barbara d’Urso, la Venier è stata molto simpatica. “Barbara è una persona che stimo molto perché è una grande lavoratrice. Non ci scanneremo. Vincerà lei perché negli ultimi anni è diventata fortissima. Già lo sappiamo. A pensarci bene, lei trionfa negli ascolti da quando io ho lasciato Domenica In….”

Mara Venier: ecco come sarà la sua Domenica In

Mara ha le idee molto chiare su cosa vuole fare alla sua vecchia Domenica In. “Stiamo studiando un programma che immaginiamo divertente e spensierato, dove però non mancheranno momenti e spunti di riflessione. Tra le idee c’è quella di riportare in vita il cruciverba. Ci saranno molte novità che spero saranno apprezzate dal pubblico. La nostra sarà una domenica festosa.”