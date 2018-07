Malgioglio rifiuta Domenica In: il “No” all’amica Mara Venier

Cristiano Malgioglio dice “No” alla Rai e all’amica Mara Venier: Domenica In si farà senza di lui

Voci sempre più insistenti negli ultimi tempi avevano parlato di un probabile arrivo in Rai di Cristiano Malgioglio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, dopo l’esperienza come opinionista Mediaset sarebbe dovuto sbarcare nella rete nazionale al fianco di Mara Venier. Quest’ultima lo avrebbe voluto fortemente come ospite fisso nella sua nuova Domenica In. Quando a Malgioglio è stato affidato un ruolo fisso all’interno del nuovo programma di Piero Chiambretti, inoltre, alcuni giornali avevano scritto che l’intenzione di Cristiano fosse quella di riuscire a destreggiarsi tra le due reti rivali, dividendosi appunto tra Mara e Chiambretti. Oggi, però, a smentire tutti questi rumours c’ha pensato il settimanale Chi. Stando a quanto riportato, per la precisione, Malgioglio non parteciperà a Domenica In.

Cristiano Malgioglio resta a Mediaset: la conferma del settimanale Chi

“Dopo un lungo corteggiamento Cristiano Malgioglio ha detto no all’amica Mara Venier per partecipare a Domenica In” è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. “Malgioglio, quindi, resta a Mediaset” è stato poi aggiunto “Per lui è previsto il ritorno nel programma di Piero Chiambretti, su Rete 4, e sta valutando anche un altro progetto”. Confermata la sua presenta a Mediaset, quindi, oggi non resta che capire quale sia questo altro progetto segreto che potrebbe coinvolgerlo nei prossimi mesi.

Diana Del Bufalo in Rai? Dopo Malgioglio la rete ha messo gli occhi anche sulla protagonista di Colorado

Che la Rai stesse corteggiando da tempo Cristiano Malgioglio lo aveva già scritto la scorsa settimana Oggi. Il giornale, però, aveva parlato anche di un altro personaggio della squadra di Mediaset a cui la rete sembrava essere interessata. Si tratta nello specifico di Diana Del Bufalo, volto noto di Colorado Cafè e fidanzata di Paolo Ruffini. Dopo aver perso Malgioglio riusciranno i vertici Rai ad aggiudicarsi Diana? Staremo a vedere.