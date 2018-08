Maddalena Corvaglia: chi è il nuovo fidanzato Alessandro, cenno a Stef

Maddalena Corvaglia: chi è il nuovo fidanzato Alessandro. La presentazione social e le parole sull’ex marito Stef Burns e sul “periodo buio”

Corre il tempo dei social, corre il tempo del web. E le presentazioni e gli ‘sgoop’ spesso arrivano proprio da lì, come la stessa Maddalena Corvaglia ha simpaticamente scritto nel mostrarsi con il suo nuovo fidanzato Alessandro su Instagram. Finalmente l’amica del cuore di Elisabetta Canalis è tornata a sorridere sul fronte sentimentale, lasciandosi alle spalle una situazione che l’ha fatta soffrire non poco: il naufragio del matrimonio durato 6 anni con Stef Burns, noto chitarrista di Vasco Rossi con cui l’ex velina è convolata a nozze nel 2011. E nel scendere sulla piazza social con Alessandro, Maddalena ha anche parlato anche del suo ex marito…

Alessandro, il nuovo fidanzato di Maddalena: “All you need is love… Fortunata io”

“All you need is love #tattaratatá” e lei abbracciata ad Alessandro sulla battigia d’una spiaggia: tenerezza e amore. Questo in sintesi il post con cui la Corvaglia ha presentato il compagno che è un immobiliarista di Milano. Ma Maddalena non si è limitata a esternare la felicità del momento. Ha fatto di più, rispondendo ai tanti fan che le hanno scritto. Prima di tutto ha fatto sapere che “Per fortuna il periodo buio è finito”. E a chi le ha fatto notare che dopo la burrasca c’è sempre il sole ha risposto con un gioioso “vero“. Lui è un uomo fortunato? “Fortunata io”, la zuccherosa risposta a un altro fan, segno che il nuovo legame è davvero pieno d’amore. L’ex velina non ha nemmeno mancato di spendere parole sull’ex marito Stef Burns nel momento in cui è stato toccato l’argomento.

“Stef Burns? Il personaggio è una cosa, la persona un’altra”

“Caro amico, capisco che tu sia un fan di Stef e ne comprendo le motivazioni. Ma il personaggio è una cosa, la persona è tutt’altro. Ti prego di preservare la tua passione per l’artista, ma evita di commentare situazioni personali che non conosci”, ha risposto Maddalena a proposito di Stef, dopo che un utente ha scritto un messaggio in cui sosteneva che ci fosse troppa leggerezza nel giudicare il nuovo rapporto della Corvaglia, senza curarsi di come possa sentirsi l’ex marito in questo momento. Infine non è mancata qualche malalingua: “All you need is money”. “Avrei scelto te in quel caso (risate ironiche, ndr)”, la secca e puntuale battuta di Maddalena.