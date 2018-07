Maco Carta operato per un’ulcera: da tempo soffriva di problemi allo stomaco

Perché Marco Carta è stato operato? Ulcera per il cantante

Ha destato parecchia preoccupazione la recente operazione di Marco Carta. Il cantante lanciato da Amici ha subito un intervento chirurgico allo stomaco in seguito ad alcuni problemi intestinali. In particolare, come rivelato dalla nonna dell’artista, Marco è stato operato all’ulcera. Un problema piuttosto serio che ha costretto Carta a ricorrere ad una dolorosa operazione. Attualmente l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stato dimesso, ma il periodo di convalescenza sarà piuttosto lungo. Anche se Marco ha promesso ai suoi fan che tornerà presto in modo da riprendere il lavoro interrotto a causa del ricovero in ospedale.

La nonna di Marco Carta spiega cosa è successo al cantante

“In famiglia soffriamo un po’ tutti di problemi allo stomaco e Marco era da un po’ che tribolava. Insomma, ha sempre avuto una certa acidità di stomaco che non lasciava ben sperare. Del resto, la sua attività a volte lo porta a essere stressatissimo“, ha spiegato nonna Elsa al settimanale Di Più Tv. “La vita da musicista lo porta sempre in giro, tra concerti e spettacoli, e ovviamente non mangia bene”, ha puntualizzato la nonna di Marco Carta. “Ora è tutto passato e adesso quello che conta è che Marco si risposi e si rimetta in piedi“, ha chiarito la signora.

Le parole di Marco Carta dopo l’operazione: