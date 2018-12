Luciana Littizzetto torna single: è finito l’amore con Davide Graziano

Luciana Littizzetto e il “marito” Davide Graziano si sono lasciati

Periodo difficile per Luciana Littizzetto. La comica e attrice, nonché scrittrice, si è separata dal compagno Davide Graziano dopo più di venti anni insieme. A confidarlo la diretta interessata a Di Più, nell’ultimo numero in edicola. Lucianina non si è sbilanciata troppo ma si è limitata a confermare che è tornata single e che è dunque finita la sua storia d’amore con il musicista. “È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare. È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare”, ha confidato l’amica e collega di Fabio Fazio. “Sto che di questa cosa dico e non dico, anzi, preferirei non dire per niente perché proprio adesso non me la sento. Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata”, ha aggiunto la 54enne.

Luciana Littizzetto ha due figli in affido con Davide Graziano

Luciana Littizzetto e Davide Graziano si sono conosciuti e innamorati a Torino nel 1997. I due, accomunati dalla passione per la musica, sono stati inseparabili per oltre venti anni. L’uomo era sempre al fianco della Littizzetto, dietro le quinte dei programmi televisivi così come in trasferta. La coppia, però, non è mai convolata a nozze. Seppur innamoratissimi l’attrice e il musicista non si sono mai sposati. Nel 2006 Luciana e Davide hanno avuto in affido due figli di origine macedone, Vanessa e Jordan, che oggi hanno rispettivamente 24 e 21 anni. Vanessa è appassionata di arte e di fotografia mentre Jordan lavora in tv come assistente di produzione.

Luciana Littizzetto ex compagno: chi è Davide Graziano

Davide Graziano, 51 anni, è l’ex battierista degli Africa Unite, gruppo di musica reggae di Torino. Ma è pure produttore discografico e fotografo.