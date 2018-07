Luca Argentero oggi: la nuova vita da attore

Luca Argentero è sicuramente uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano. Il suo fisico scolpito, il volto perfetto, la voce calda hanno conquistato migliaia di donne. E non solo. Davvero tanti i progetti che vedono impegnato Luca Argentero. C’è sempre un passato con cui fare i conti. Uno scheletro nell’armadio. E il suo è bello grande. Uno di quelli che è davvero impossibile dimenticare. Stiamo parlando – ovviamente – del Grande Fratello. Luca Argentero ha raggiunto la notorietà proprio grazie al reality show più longevo della televisione italiana. Ai casting era stato proposto dalla cugina Alessia Ventura, ai tempi Letterina nel programma Passaparola di Gerry Scotti. “Solo” un terzo posto per lui, ma successivamente sono arrivate numerose proposte di lavoro fino al debutto sul grande schermo.

Luca Argentero: il Grande Fratello è solo un lontano ricordo?

Nel corso degli anni Luca Argentero ha sempre preferito evitare di parlare della sua esperienza al Grande Fratello. Non è mai apparso negli speciali dedicati agli ex concorrenti. Eppure qualche mese fa si è trovato a girare un film proprio con un’altra ex gieffina, ossia Ilenia Pastorelli. “Ilenia è una forza della natura e abbiamo scherzato sulla nostra partecipazione al Gf. Lei ha una grande autoironia“, ha raccontato lui stesso attraverso le pagine del settimanale Nuovo. I due si sono trovati insieme sul set del film Cosa fai a Capodanno?, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 15 novembre.

Luca Argentero e Ilenia Pastorelli: dal GF al cinema

In realtà anche la storia di Ilenia Pastorelli sembra ricordare quella del collega. Lei ha partecipato al reality show di Canale 5 nella dodicesima edizione, arrivando fino alla semifinale. Dopo un periodo lontana dalle luci dei riflettori ha esordito sul grande schermo nel 2015 accanto a Claudio Santamaria e Luca Marinelli nel film Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti. Per la sua interpretazione vince il David di Donatello 2016 come migliore attrice protagonista. Ora anche per lei continua la vita d’attrice ed il Grande Fratello sembra solo un lontano ricordo…