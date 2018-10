La coda di Loretta Goggi a Tale e Quale Show: perché ha sempre lo stesso look

L’edizione 2018 di Tale e Quale Show verrà sicuramente ricordata, tra le tante cose, per i capelli di Loretta Goggi. La giurata, fin dalla prima puntata di questa stagione, ha sfoggiato un look insolito, diverso dal passato e che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Ogni settimana l’artista entra nelle case degli italiani con una lunga coda tirata all’indietro: un’acconciatura che più di qualcuno ha paragonato a quella di Legolas del Signore degli Anelli. In realtà dietro questa scelta si nasconde una motivazione ben precisa: la Goggi sta girando un film in questo periodo e per evitare repentini cambiamenti di immagine, ha optato per una coda posticcia, che Loretta mette da sola con grande facilità.

Loretta Goggi parla della sua coda posticcia a Tale e Quale Show

“La mia regola è cambiare look e capelli a ogni edizione di Tale e Quale”, ha premesso Loretta Goggi a Tv Sorrisi e Canzoni. “Quest’anno, non potendo modificare l’acconciatura perché sto girando un film, ho pensato a una coda posticcia del colore dei miei capelli”, ha ammesso la giurata del varietà di Carlo Conti. “È lunga 45 cm e la applico da sola: ci metto meno a metterla che a toglierla, con tutte le forcine che uso!”, ha sottolineato Loretta. Che oltre all’acconciatura è molto attenta pure agli abiti e in particolare ai gioielli.

Loretta Goggi usa spesso in tv gioielli personali e vintage

“Sono sempre seduta quindi mi si vedono soprattutto orecchini, collane, anelli. Ho pensato di utilizzare i miei”, ha fatto sapere Loretta Goggi che si serve dunque di oggetti personali per ricoprire questo importante ruolo. Un ruolo non facile ma che per la showgirl ha rappresentato una sorta di rinascita. Loretta è tornata in tv grazie a questo programma, dopo aver affrontato un periodo di depressione dovuto alla morte del marito Gianni Brezza.