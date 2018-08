Lorenzo Riccardi nuovo tronista: in lacrime alla prima registrazione

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi sul trono: lacrime durante la presentazione

La prima registrazione della nuova stagione del Trono Classico di Uomini e Donne è partita col botto. L’ultimo tronista ad entrare in studio è stato proprio lui, Lorenzo Riccardi. L’ex corteggiatore si è presentato al pubblico con un video davvero molto simpatico, versando però anche qualche lacrima. Dopo aver ricapitolato chi è e aver parlato della sua precedente esperienza in studio nelle vesti di corteggiatore di Sara Affi Fella, il giovane si è lasciato andare. 22 anni, di Milano e con una famiglia solidissima alle spalle. Riccardi ha raccontato che per lui l’amore vero è quello rappresentato dai suoi genitori; ed è proprio soffermandosi a parlare di loro che alla fine ha ceduto e non è riuscito a trattenere l’emozione.

Lorenzo ha raccontato di aver lasciato gli studi per poter lavorare con suo padre che in quel periodo aveva bisogno di aiuto. Ad oggi, nonostante riconosca che è stata la strada più difficile che poteva prendere, è felice di ciò che ha fatto. Il tronista ha infatti dichiarato di essere orgoglioso di sé quando la sera si ritrova a cena con gli amici con le mani ancora un po’ nere per lo sporco di grasso. Per lui, quel nero è la dimostrazione di quanto può aver aiutato suo papà. Di fronte a tale racconto, Riccardi è finito in lacrime, emozionando davvero tutti. Del suo precedente percorso a Uomini e Donne non si pente assolutamente di niente ed è felice di ciò che ha fatto.

Lorenzo Riccardi tronista a Uomini e Donne: la donna ideale

Lorenzo cerca una donna all’antica, anche se riconosce di trovare sempre una stronz… o una che non se lo fila per niente. Ora, spera che Maria De Filippi possa fare il miracolo di fargli trovare finalmente la sua dolce metà. Una volta entrato in studio, Riccardi e Luigi Mastroianni hanno rivelato di aver appianato le divergenze al di fuori del programma.