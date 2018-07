Lorella Cuccarini: la showgirl non vede l’ora di fare la nonna

By

Lorella Cuccarini, figli grandi: adesso vuole avere dei nipotini e fare la nonna

Lorella Cuccarini ha quattro figli, tutti ormai cresciuti. Anche i più piccoli Chiara e Giorgio, due gemelli, sono diventati maggiorenni. Adesso Lorella Cuccarini, come riporta Gente, è pronta per fare la nonna. Con il marito Silvio Testi, ha raccontato la showgirl al settimanale, hanno detto tanti no ai loro figli ma questo ha permesso loro di crescere. “I nostri ragazzi ora sono persone serene e indipendenti” ha detto Lorella Cuccarini. Ogni figlio ha intrapreso la sua strada anche lontano da casa: “Alla fine, tornano tutti qui”.

Lorella Cuccarini è una mamma chioccia ma non vede l’ora di fare la nonna

“Mi considero una madre chioccia nel senso che anche a distanza riesco a tenere tutto sotto controllo” ha affermato Lorella Cuccarini. E a proposito del voler diventare nonna la showgirl dichiara: “Non vedo l’ora di fare questa esperienza. Vorrei proprio viverla con tutte le energie che ancora mi sento, per poter essere utile. Sarebbe una ventata di energia avere un bimbo per casa. Perché io ora vedo i miei figli crescere e sono bellissimi, ognuno diverso dall’altro, ma mi mancano gli anni in cui erano piccoli”.

Lorella Cuccarini pronta per L’Isola di Pietro 2

Adesso Lorella Cuccarini è pronta per la prossima stagione de L’Isola di Pietro, la fiction campione di ascolti di Canale 5 insieme a Gianni Morandi che interpreta il protagonista Pietro. Ed è proprio il cantante e attore Gianni Morandi ad aver pubblicato le prime foto di Lorella Cuccarini sul set insieme a lui.