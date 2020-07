Loredana Bertè ricorda Ennio Morricone e sbaglia: terribile gaffe, è bufera

Loredana Bertè è letteralmente caduta su una buccia di banana. Come tanti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, anche la cantante calabrese ha voluto ricordare Ennio Morricone, il grande compositore – noto per le numerose colonne sonore cinematografiche – scomparso a 92 anni il 6 luglio 2020. Peccato però che Lory abbia voluto omaggiare il collega con una colonna sonora che non è stata composta da lui. Proprio così: la Bertè ha condiviso un errato link Youtube che attribuisce a Morricone la paternità della soundtrack de Il Padrino. Ma a curare le musiche del capolavoro di Francis Ford Coppola (uscito negli anni Settanta) è stato un altro grande compositore italiano, il defunto Nino Rota (deceduto nel 1979). Una gaffe bella e buona che è stata subito notata dai fan della pellicola, che hanno prontamente replicato su Facebook, dove l’errore è apparso sul profilo ufficiale dell’artista dai capelli blu. Tanti, quasi tutti, hanno subito fatto notare a Loredana lo sbaglio, alzando un vero e proprio polverone. Qualche minuto dopo il post è stato rimosso: la Bertè scriverà un nuovo omaggio a Morricone?

Ennio Morricone è morto: il ricordo dell’amico Edoardo Vianello

Oltre a Loredana Bertè, anche tanti altri artisti del mondo della televisione, del cinema e della musica hanno voluto omaggiare Ennio Morricone nel giorno della sua scomparsa. Tra questi pure Edoardo Vianello, amico di vecchia data del compositore. Vianello e Morricone sono stati pure colleghi: per un lungo periodo, per oltre dieci anni, hanno lavorato fianco a fianco. Tra i pezzi realizzati insieme alcuni cult della storia della musica italiana, come Abbronzatissima, Pinne, fucili ed occhiali ed ancora Guarda come dondolo, Tintarella e tanti altri. Non solo: Vianello ha scelto Morricone come testimone di nozze al suo matrimonio con Wilma Goich, celebrato nel 1966.

Come è morto il compositore Ennio Morricone: aveva 92 anni

Il musicista e premio Oscar Ennio Morricone è morto per le conseguenze di una caduta. Il compositore, autore delle colonne sonore tra le più belle e significative del cinema italiano e mondiale, non ce l’ha fatta e si è spento all’età di 92 anni. Immortali le musiche confezionate per le pellicole Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta in America, Nuovo cinema Paradiso, Malena e tanti altri capolavori. Qualche giorno fa si era rotto il femore. Ennio era nato a Roma il 10 novembre 1928.