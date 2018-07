Lisa dopo Ora o mai più: “Svenivo, mi ero gonfiata come un pallone… Eppure ho aspettato un anno prima di fare i controlli”

Lisa, in una lunga intervista pubblicata dal settimanale Oggi, è tornata a parlare del suo percorso di guarigione dal tumore. La cantante che ha trionfato a Ora o mai più è felice della sua vittoria anche se, pensando al passato, afferma: “La mia vera vittoria è quella contro il tumore”. Come è successo tutto? “Era il 2006. Svenivo, mi ero gonfiata come un pallone, non avevo più il ciclo” ha dichiarato Lisa nella sua intervista “Eppure ho aspettato un anno prima di fare i controlli. Sono stata vigliacca, non ho voluto vedere quello che mi stava succedendo per paura”.

Lisa parla della sua guarigione: “La notte prima dell’ultima risonanza ho sognato Papa Wojtyla… è stato un miracolo”

Ad aiutare Lisa tantissimo nel suo percorso verso la guarigione è stata soprattutto la sua fede. “Sono molto credente” ha dichiarato “Dio è ovunque nella vita, nella musica, negli incontri che si fanno”. “La notte prima dell’ultima risonanza ho sognato Papa Woytila e Padre Pio” ha infatti raccontato la cantante “La mattina, prima di iniziare l’esame, ho sentito come una carezza sulla testa. E quando mi hanno portato il referto non avevo nulla. La si può pensare come si vuole, ma per me è stato un miracolo”.

Lisa, dopo il trionfo a Ora o mai più: adesso la cantante sogna Sanremo e un figlio

Dopo la vittoria a Ora o mai più Lisa sembra avere le idee chiare sul suo futuro. Il sogno della cantante, infatti, è quello di partecipare al Festival di Sanremo. Da un punto di vista sentimentale, invece, Lisa vorrebbe un figlio, magari con un uomo che la sappia capire e che la accompagni lungo tutto il suo percorso.