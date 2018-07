Licia Colò torna in Rai dopo quattro anni: “Sono molto felice”

Licia Colò è felice di essere tornata in Rai dopo quattro anni

Dopo quattro anni di assenza Licia Colò torna in Rai. La famosa conduttrice presenterà un nuovo programma sulla natura che andrà in onda su Rai Due: Niagara – Quando la natura fa spettacolo. La data d’inizio è stata già fissata al prossimo 24 settembre e la Colò è più che mai entusiasta, come svelato in un’intervista concessa al settimanale Spy. “È un progetto che mi rappresenta appieno. Sarà una prima serata settimanale in giro per il mondo e non ci sarà uno studio. Per me è un ritorno alle origini: promuoverò i temi a me cari, ovvero la natura, il rispetto dell’ambiente e la bellezza che ci circonda. Ogni settimana porteremo i telespettatori in luoghi straordinari e faremo scoprire loro gli “eroi della terra”, ovvero quelle persone che si battono per difendere la natura con imprese straordinarie”, ha detto la presentatrice.

Licia Colò: “Andrea Vianello? Se lo incontro lo saluto”

Licia Colò si è espressa pure sulle incomprensioni con Andrea Vianello, l’allora direttore di Rai Tre. “Quattro anni fa c’è stata evidentemente una divergenza di opinioni con l’allora direttore di Rai 3, Andrea Vianello: lui aveva tutto il diritto di esprimerle e io aveva tutto il diritto di dire quel che pensavo. Ma sono per vivere il presente, per me il passato è passato e ora guardo solo al futuro. Non amo le polemiche, ma sono una persona che non ha paura di dire quel che pensa. Se incontrassi oggi Vianello? lo saluterei, ma non lo inviterei a cena, anche se non credo che sia un problema”, ha spiegato la Colò.