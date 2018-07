Liam Payne ha già dimenticato Cheryl Cole: avvistato con un’altra

One Direction, Liam Payne avvistato con una modella inglese dopo la fine della storia d’amore con Cheryl Cole

Liam Payne ha già dimenticato Cheryl Cole, la madre del figlio Bear. Il cantante degli One Direction è stato avvistato con una modella inglese di nome Cairo. Secondo quanto rivela il Mirror, i due hanno trascorso di recente una notte di passione dopo i primi appuntamenti. È stato Liam a cercare la ragazza, dopo averla notata attraverso diverse foto piccanti su Instagram. Payne è riuscito ad attirare l’attenzione di Cairo e ad ottenere un appuntamento con la giovane, al quale ne sono poi seguiti tanti altri. L’interesse tra i due diventerà qualcosa di serio o profondo o non sarà altro che un leggero flirt estivo?

Perché Liam Payne e Cheryl Cole si sono lasciati

È passato circa un mese da quando Liam Payne e Cheryl Cole hanno annunciato la loro separazione. Una rottura che è arrivata dopo due anni insieme e un figlio in comune, il piccolo Bear che ha appena un anno di vita. I due cantanti sono entrati in crisi lo scorso gennaio e, nonostante abbiano sempre negato i gossip e i pettegolezzi, alla fine hanno dovuto ammettere la triste realtà. “Siamo tristi di annunciare che stiamo andando per strade separate. È stata una decisione difficile da prendere per noi. Abbiamo ancora così tanto amore l’uno per l’altro come una famiglia. Bear è il nostro mondo e vi chiediamo di rispettare la sua privacy mentre affrontiamo tutto questo insieme”, ha scritto Cheryl su Twitter qualche settimana fa.

Cheryl Cole e i due matrimoni falliti prima di amare Liam

Prima di innamorarsi di Liam Payne, Cheryl Cole – tra l’altro dieci anni più grande del cantante degli 1D – è stata sposata due volte. Prima con il calciatore inglese Ashley Cole, poi con lo chef francese Jean-Bernard Fernandez-Versini. Liam, invece, ha avuto una lunga relazione con Sophia Smith, finita poco prima di incontrare Cheryl.