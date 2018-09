Lele il chitarrista dei Negramaro come sta? Aggiornamenti sullo stato di salute

Emanuele Spedicato aggiornamenti sullo stato di salute: come sta il chitarrista dei Negramaro?

Da quando si è diffusa la notizia del ricovero di Emanuele Spedicato in ospedale tutti, soprattutto i fan dei Negramaro, hanno continuato a chiedere aggiornamenti sullo stato di salute di Lele. Come sta Emanuele? Quali sono le sue condizioni adesso? Ebbene, i medici, come riportato da Leggo.it e Cominsoon.it, proprio nelle ultime ore hanno emesso un nuovo bollettino. Il chitarrista dei Negramaro, stando a quanto emerso, pare essere in condizioni purtroppo gravi ma comunque stazionarie.

Lele, Emanuele Spedicato dei Negramaro ricoverato in ospedale: in rianimazione per un’emorragia cerebrale

Emanuele Spedicato al momento rimane ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto è stato trasportato ieri da un’ambulanza, chiamata dalla moglie che lo aveva trovato in giardino privo di sensi. Secondo quanto emerso nelle ultime 24 ore, Lele si sarebbe svegliato con un forte mal di testa e avrebbe lamentato dei problemi alla vista già in mattinata. Il chitarrista dei Negramaro, poi, avrebbe battuto la testa sul bordo piscina, probabilmente proprio a seguito di dell’emorragia cerebrale.

Lele dei Negramaro in ospedale: l’affetto del web e dei volti noti del mondo della musica

Sul web, intanto, artisti e volti noti del mondo della musica stanno esprimendo il loro affetto e la loro vicinanza sia ai membri del gruppo che alla famiglia di Lele. A questa ondata di amore, inoltre, si sono aggiunti anche i numerosi messaggi dei fan dei Negramaro. Tutti quindi, famosi e non solo, stanno rivolgendo i loro pensieri positivi ad Emanuele Spedicato che, presto, pare che diventerà anche padre. Noi, oggi, ci auguriamo che tutto si risolva per il meglio e che Lele torni presto a casa, circondato da amici, parenti e persone che gli vogliono bene.