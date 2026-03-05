Le “pagliacciate” di Corona e l’altra verità sulla cacciata di Barbara d’Urso da Mediaset: parla Lele Mora

Fabrizio Corona dice “pagliacciate” e Barbara d’Urso “non è stata cacciata” da Mediaset: sono le dichiarazioni di Lele Mora che è intervenuto al podcast Vox on air. L’ex ‘Re Mida’ della Tv italiana ha inoltre sostenuto che il polverone sollevato dall’ex re dei paparazzi contro Alfonso Signorini e il “Biscione” si risolverà in una “bolla di sapone”. Inoltre ha speso parole di stima per un suo ex pupillo, l’ex tronista di Uomini e Donne Costantino Vitagliano, descritto come una persona onesta.

Lele Mora contro Corona: “Malato di soldi”

Mora ha avuto un rapporto umano e professionale molto stretto con Corona per anni. Lui è “sveglio e intelligente”, ha chiosato, salvo poi dire che a volte le combina grosse, come quando annunciò la morte di Papa Francesco, dando una fake news. “Ha perso credibilità”, ha riflettuto l’ex agente dei vip che non considera Fabrizio un giornalista: “Per esserlo devi iscriverti all’Ordine, devi prendere la tessera. Altrimenti sei solo un paparazzo”.

Per quel che riguarda la tempesta scatenata dal 51enne su Signorini e Mediaset, Mora ha dichiarato che tutta la vicenda “finirà in una bolla di sapone e l’italiano medio dimenticherà tutto. Non c’è niente di quello che si dice in questo momento”. Poi l’affondo sull’ex re dei paparazzi: “A Corona direi di smetterla di dire pagliacciate e di non fare casini più a nessuno. Lui è malato di soldi”.

Lele ha parlato anche della serie tv Netflix “Io sono notizia” con protagonista Corona. In una puntata viene approfondito il legame di Fabrizio con il padre Vittorio. Anche su questo tema, Mora ha rilasciato esternazioni a effetto. “Fu un grande giornalista, un po’ comunista”, ha commentato. L’ex agente ha poi sostenuto che è stato lui a proporre Vittorio a Silvio Berlusconi, quando quest’ultimo era in cerca di un direttore a cui dare il timone dell’allora nascente Studio Aperto.

“Solo che Vittorio – ha aggiunto Mora – non ha mai mediato niente, mi hanno chiesto di lasciarlo a casa e io l’ho fatto. Lui amava fare quello che voleva, comandare lui, ma tu non comandi a casa degli altri, sei pagato dagli altri, sei pagato dall’editore e devi stare a quello che ti dice l’editore”.

La versione di Lele Mora su Barbara d’Urso

Nella lunga chiacchierata al Vox on air, Mora ha detto la sua anche sul caso relativo all’addio traumatico di Barbara d’Urso a Mediaset. “Lei non è stata mandata via, è finita la sua era”, ha chiosato Lele. “Forse – ha continuato – aveva fatto qualcosa che non andava bene alla famiglia Berlusconi, ma nulla di che. Non ho dubbi sul fatto che riuscirà a risollevarsi e a tornare regolarmente in Tv”.

Le parole di stima per Costantino Vitagliano

Infine l’ex agente ha dedicato parole di stima a Costantino Vitagliano. Fu lui a scoprirlo e ad aiutarlo a guadagnare la popolarità. In particolare, ha detto che è un “bravo ragazzo, onesto e sincero”. Ha quindi sostenuto che grazie ai suoi consigli Vitagliano, che guadagnava “due, trecento euro a sera” facendo lo spogliarellista, ha iniziato a essere ospitato in serate in discoteca che fruttavano anche “10mila euro”. Infine un aneddoto sullo sbarco di Costantino a Uomini e Donne. Mora ha spiegato di averlo proposto a Maria De Filippi, che prima di arruolarlo si prese del tempo per pensare se ne valesse la pena perché “troppo bello”. Si sa poi come andò a finire: divenne tronista e famosissimo.