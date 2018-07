Laura Pausini punta al Colosseo: “Già negato a Beyoncé? Prima gli italiani”

Laura Pausini dopo il Circo Massimo punta al Colosseo: “Già negato a Beyoncé? Meglio, prima gli italiani, ma solo nella musica”

Laura Pausini conquista Roma e sale sul palco del Circo Massimo, ora però punta al Colosseo. È la stessa cantante a rivelarlo prima ancora di iniziare il concerto tra le rovine della Capitale imperiale. A 44 anni non sente più la paura di un tempo e così ha intenzione di giocarsi gli ultimi colpi, ha confessato alla stampa. Proprio mentre parla del suo futuro, Laura ammette di essere pronta a conquistare anche il Colosseo. Ad un certo punto le viene appunto ricordato che a Beyoncé è stato negato. La Pausini risponde al giornalista molto sicura di sé, convinta che questa sia stata la decisione migliore. “Prima gli italiani”, dichiara la cantante. “Ma solo nella musica, sia chiaro”, ci tiene subito a precisare. Laura ha ormai raggiunto un altro primato nella sua carriera, dopo 25 anni di musica. La Pausini ammette di non saper fare altro che cantare e per questo ormai non ha più paura di affrontare nuove e importanti esperienze, soprattutto se si parla del territorio italiano.

Laura Pausini conquista la Capitale con un nuovo primato: è la prima donna a cantare al Circo Massimo

“E dopo tutto questo, cos’altro potrei volere? Vorrei prendermi il Colosseo. Non ho più paura. Sarà l’età, a 44 anni ci si gioca gli ultimi colpi, almeno sul palco”. Così, Laura sorprende tutti rivelando di voler conquistare presto anche il Colosseo. E quando le viene ricordato che a Beyoncé è stato negato, la cantante risponde convinta: “Meglio così, prima gli italiani. Però solo nella musica, sia chiaro”. Dunque, presto Laura potrebbe raggiungere un nuovo traguardo nella sua carriera. Nel 2007 è stata la prima donna a cantare a San Siro e ora sale anche sul palco del Circo Massimo. E chissà che presto la vedremo aggiungere alla sua carriera anche il primato come prima donna che ha cantato al Colosseo.

Laura Pausini non ha paura e conquista tutti, puntando a un nuovo obbiettivo

Sono quasi 15mila gli spettatori che hanno assistito allo show di Laura Pausini al Circo Massimo. Sino ad ora le rovine della Roma imperiale avevano ospitato solo artisti uomini, per ultimo Roger Waters. Prima di iniziare il concerto, la cantante si mostra piuttosto sicura di sé, come si è potuto vedere su Tgcom24. Sebbene fosse convinta, la Pausini ammette di essere molto emozionata. Tra palloncini e fuochi d’artificio, i suoi fan l’hanno accolta nel migliore dei modi al Circo Massimo. Ora non ci resta che attendere per scoprire se Laura riuscirà anche a trasmettere la sua musica dal Colosseo.