Laura Pausini contro Beyoncé? Le dichiarazioni

Sabato 21 e domenica 22 luglio 2018 Laura Pausini è stata protagonista di due concerti-evento al Circo Massimo di Roma. Si tratta della prima donna in assoluto ad aver cantato in questa cornice storica della Città Eterna. Ed ora manca solo il Colosseo. Qualche minuto prima di salire sul palco ha scherzato con i giornalisti presenti che le hanno ricordato che a Beyoncé è stato negato proprio di fare un concerto al Colosseo: “Meglio così, prima gli italiani. Però solo nella musica, sia chiaro”. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del web, scatenando una vera e propria polemica. Laura Pausini contro Beyoncé? La verità è un’altra.

Laura Pausini contro Beyoncé? Una polemica inventata

Una polemica inventata. Così la stessa Laura Pausini definisce tutti gli articoli usciti sul web in merito alla “questione” Beyoncé. La cantante di Solarolo non ama le polemiche, non ha mai voluto schierarsi politicamente e spesso collabora con colleghe donne italiane e straniere, tra cui la stessa Beyoncé, con la quale peraltro ha condiviso il palcoscenico a Londra per Chime for Change. “Questi episodi dimostrano ancora una volta quanto la rete travisi i fatti e alimenti polemiche senza fondamenta. Nessuna polemica ma solo molta ammirazione per Beyoncé da parte di Laura”, si legge nella pagina ufficiale di Facebook di Laura Pausini.

Laura Pausini contro Beyoncé: il video virale

Una battuta che ha fatto molto scalpore è quella in cui Laura sul palco dice “Beyoncé mi fa una p***a“. Video subito diventato virale. Il management ha precisato che l’artista stava palesemente scherzando, prendendo in giro se stessa, quindi il messaggio è stata travisato, come spesso accade in Rete. “Laura ha fatto un balletto dove dimostra di non essere brava a ballare come Beyoncé e ha specificato anche che era sudata durante il concerto perché lei, a differenza della collega, non aveva il ventilatore sul palco, aneddoto ormai noto e che tutti riportano quando si parla della star americana“, si legge. I fan hanno colto la natura della battuta, mentre sul web qualcuno sembra averci marciato troppo.