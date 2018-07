La figlia di Pino Daniele si laurea e Aurora Ramazzotti le dedica dolci parole

Sara Daniele si è laureata a Londra

Giorno di festa per Sara, la ventiduenne figlia del noto cantautore napoletano Pino Daniele che, oggi, ha discusso la sua tesi di laurea nel capoluogo britannico. La giovane si è, quindi, laureata alla Westminster Business School di Londra sotto gli occhi fieri e orgogliosi di mamma Fabiola. A non voler mancare per nulla al mondo a questo lieto evento, oltre che il fidanzato Fernando, anche e soprattutto la sua inseparabile amica, Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros, infatti, pur di stare vicina a Sara in un giorno cosi importante, ha preso il primo aereo ed è volata nel Regno Unito.

Sara parla della sua laurea sui social

E’ la stessa ragazza ad annunciarlo sui social attraverso un breve ma chiaro messaggio:“Sono molto fiera di questo traguardo perché ho iniziato il percorso universitario in un periodo non molto felice, ma con la determinazione ed il sorriso tutto si può raggiungere. Ho 22 anni ed ho ancora tante avventure (quindi anche tante ansie), e ringrazio le persone che mi hanno sopportato allora, e che lo faranno anche in futuro! Saluti, La Dottoressa Daniele”. Oltre al suo, di messaggio, è arrivato puntuale anche quello dell’amica Ramazzotti che, con le sue parole dolci ha commosso l’intero web e, sicuramente, anche la stessa festeggiata.

Aurora e Sara legate come sorelle

“Oggi è stato un giorno importante e io penso a tutto quello che ci ha portate fino a qui ma soprattutto a ciò che ci riserva il futuro. Sono fiera di te..Ti voglio bene sorella!”. Questo un estratto del toccante e lungo messaggio postato da Aurora Ramazzotti dopo i festeggiamenti della laurea di Sara Daniele. Un’amicizia e un rapporto cosi sincero e puro che sembra legare le due giovani ragazze in maniera, visibilmente, molto profonda.