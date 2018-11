La Casa di Carta, Denver: Jaime Lorente conferma la storia con Maria Pedraza

La Casa de Papel, Denver e Allison Parker stanno insieme nella vita reale: l’annuncio di Jaime Lorente

Jaime Lorente e Maria Pedraza (rispettivamente Denver ed Allison Parker de La Casa di Carta) stanno insieme. A dare l’annuncio ufficiale, pochi minuti fa, è stato l’attore spagnolo in persona sui social. Il volto noto de La Casa de Papel e di Elite, sul suo profilo Instagram, ha condiviso un collage di foto che ritraevano lui e Maria Pedraza insieme. Piccoli momenti di vita quotidiana, sorrisi e sguardi complici che, di fatto, sembrano finalmente confermare le voci che da tempo circolavano sulla loro storia d’amore.

Jaime Lorente e Maria Pedraza de La Casa di Carta fidanzati: galeotto fu il set di Elite

L’amore tra Jaime Lorente e Maria Pedraza, conosciutisi nel set di La Casa di Carta, pare sia scoppiato proprio durante le riprese di Elite (altra Serie TV spagnola che sta spopolando su Netflix). I due attori, anche se paparazzati spesso insieme, non hanno mai affermato pubblicamente di essere una coppia. Sui loro rispettivi profili social, però, hanno spesso condiviso foto sospette che, anche se fatte per lavoro, hanno iniziato a far sognare i loro fan negli ultimi tempi. Adesso, comunque, ogni dubbio pare essere stato tolto.

Visualizza questo post su Instagram Claro Un post condiviso da Jaime Lorente Lopez (@jaimelorentelo) in data: Nov 14, 2018 at 7:34 PST

La Casa di Carta, iniziate le riprese della terza stagione: le prime anticipazioni

Il successo de La Casa di Carta ha spinto i produttori Netflix ha confermare, per il prossimo anno probabilmente, una terza stazione della serie TV spagnola che ho conquistato gli utenti della piattaforma. Qualche settimana fa è arrivata la conferma e da allora, su tutti i siti internet e sul web, sono iniziate a trapelare le prime immagini e le prime indiscrezioni sulla storia.