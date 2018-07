Katy Perry dopo il flop dell’album Witness: “Ho vissuto un periodo di depressione”

Katy Perry parla del flop dell’album Witness su Vogue Australia: “Ho vissuto momenti di depressione”

Katy Perry racconta della sua depressione durante un’intervista su Vogue Australia. La nota popstar rivela di aver vissuto un periodo abbastanza buio, causato dal flop del suo ultimo album “Witness”. La cantante afferma che il pubblico che la segue non ha reagito come si aspettava. Questo le ha inevitabilmente spezzato il cuore. Nel frattempo, dopo un lungo periodo di pausa, Katy è tornata insieme a Orlando Bloom. Nel corso dell’intervista, però, la popstar ha esplicitamente dichiarato di non voler parlare troppo apertamente di questa relazione. Ora i due sono molto felici e innamorati più che mai, nonostante ciò preferiscono evitare dichiarazioni romantiche e uscite pubbliche troppo importanti. Ma ciò che ha colpito un po’ tutti sono state, invece, le sue dichiarazioni riguardanti la sua salute mentale di quest’ultimo periodo. I fan della popstar erano sicuramente a conoscenza del flop dell’album Witness, ma probabilmente non avrebbero mai immaginato di leggere queste parole.

Katy Perry ha vissuto un periodo di forte depressione, da cui fortunatamente è riuscita a uscire

Katy Perry dava molto importanza alla reazione del pubblico, il quale però, durante l’uscita del suo ultimo album, non ha reagito come si aspettava. Proprio la reazione dei suoi fan l’ha portata a vivere un periodo di forte depressione. La cantante racconta di aver pensato di lasciare andare tutto ciò che la portava a essere se stessa. Il deludente risultato dell’album “Witness” le ha profondamente spezzato il cuore. Ora, però, la popstar rivela di stare finalmente bene. In particolare, l’anno scorso, la cantante ha scelto di seguire un percorso di crescita all’Hoffman Insitute, attraverso il quale è riuscita a ritrovare la sua serenità. Non è di certo la prima volta che una star si ritrova a vivere momenti di depressione, l’importante è uscirne più forti di prima. E in questo caso, pare che sia avvenuto proprio questo.

Katy Perry con il cuore spezzato dopo il flop del suo ultimo album

Per Katy, ritrovare se stessa, è stato come riavviare un computer. La popstar è convinta che appunto noi esseri umani siamo come un computer, a volte prendiamo dei virus che arrivano anche compromettere noi stessi e le nostre relazioni. La popstar conferma di stare bene e ci tiene anche ad affermare: “La bugia più grande che ci viene venduta è che come artisti dobbiamo rimanere nel dolore per creare”. La serenità fortunatamente è tornata nella vita di Katy, che ora può anche continuare a godere del sostegno di Orlando Bloom, con cui è tornata insieme dopo il periodo di crisi.