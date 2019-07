Kate Middelton, la Regina fa uno strappo alle regole per assecondarla

La Regina Elisabetta chiude un occhio e permette a Kate Middleton di infrangere le regole

Meghan Markle è stata spesso accusata di ignorare in modo evidente le regole del protocollo reale, a partire da quelle basi del galateo tradizionale come, per esempio, chiudere la portiera dell’auto da sola e indossare lo smalto nero. Ma quanto di tutto ciò importa alla Regina? Bene, probabilmente non tanto quanto molti credono. Come riportato da Her.ie, sito di news e intrattenimento irlandese, la Regina avrebbe da diverso tempo adottato un approccio meno rigido nei confronti del rispetto dell’etichetta reale. Il merito sarebbe tutto di Kate Middleton a cui, fin da quando è stata presentata alla famiglia reale, è stato permesso di infrangere qualche regola di tanto in tanto. L’obiettivo? Farla sentire a suo agio.

Kate Middleton di infrangere le regole (ma la Regina Elisabetta non la bacchetta)

A confermare l’indiscrezione di Her.ie, come riporta il Mirror, è stata anche Katie Nicholl scrittrice ed esperta della famiglia reale inglese. Secondo quest’ultima la Regina avrebbe permesso a Kate di scattare foto durante la sua residenza estiva in campagna a Balmoral (dimora reale), proprio perché consapevole di quando la duchessa amasse la fotografia. Questa concessione potrebbe sembrare una cosa da poco ma, in realtà, non era così scontato secondo la Nicholl. La Regina, ha spiegato la scrittrice, “Ha vissuto tutta la sua vita sotto gli occhi del pubblico, e raramente abbassa la guardia”, per questo anche un piccolo sviamento del protocollo vale tanto per lei.

Royal Family: è forse Kate Middleton la preferita della Regina?

Da quando Meghan Markle ha fatto ingresso nella famiglia reale giornali e siti di gossip hanno spesso scritto e riportato indiscrezioni circa una certa rivalità tra le due. Questo ultimo gesto della Regina nei confronti di Kate vuole forse dire che è la moglie di William la sua preferita? Questo sì che accenderebbe i – presunti e tanto chiacchierati – dissapori a Palazzo Reale.