Justin Bieber: il messaggio a Demi Lovato dopo l’improvviso malore

Justin Bieber vicino a Demi Lovato: le parole dopo il ricovero della cantante

Justin Bieber ha espresso tutta la sua vicinanza a Demi Lovato e la sua famiglia. Il noto idolo del teenager ha infatti rilasciato alcune importanti dichiarazioni dopo essere venuto a conoscenza dell’improvviso malore della ragazza. Al momento, non è ancora stato ufficializzato il reale motivo per cui la bella Lovato sia stata ricoverata. Sin dal primo minuto si è parlato di overdose, anche se tale notizia è da prendere con le pinze. Non è detto che il problema di Demi sia stato causato da un eccessivo uso di alcool e/o droga. Intanto, Bieber si espone e dice la sua su quanto accaduto alla sua collega, nonostante non abbia mai avuto modo di conoscerla di persona.

Demi Lovato malore: interviene Justin Bieber

Sono tante le star internazionali che hanno mandato i loro auguri di pronta guarigione a Demi Lovato. Tra tutti, emergono anche quelli di Justin Bieber. Il cantante canadese ha espresso il suo parere su questa tristissima vicenda. “È molto triste. Non le ho mai parlato, ma le mie preghiere vanno a lei e alla sua famiglia. Pensavo fosse sobria. È terribile, vero?!” Ricordiamo infatti che la Lovato ha avuto problemi con l’alcool e la droga fino a qualche anno fa, per poi liberarsi finalmente da tale dipendenza. Con il brano Sober, la cantante ha annunciato a tutti i suoi fan di essere tornata a bere. Forse proprio per questo, quando si è saputo del ricovero improvviso, si è pensato subito ad una overdose.

Demi Lovato in ospedale: i messaggi dell’ex fidanzato e di tutte le altre star

Oltre alle tante star che Demi conosce e con cui ha lavorato, anche il suo ex fidanzato Wilmer Valderrama è rimasto scioccato dalla notizia del ricovero. People fa infatti sapere che l’uomo è rimasto senza parole di fronte a tale news. Il giovane sapeva del momento difficile che stava passando la donna, ma mai avrebbe pensato che sarebbe arrivata a tanto!