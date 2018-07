Bieber e Hailey: quando si sposano? I preparativi per il matrimonio sono iniziati

Quando si sposano Justin Bieber e Hailey Baldwin? I preparativi per il matrimonio sono già iniziati

La proposta di matrimonio è avvenuta solo qualche giorno fa ma pare che Justin Bieber e Hailey Baldwin diventeranno marito e moglie prima della fine del 2018. E sì, perché il cantante e la modella fanno sul serio e hanno già cominciato con i preparativi di nozze. Al momento una data ufficiale non è stata ancora comunicata ma, come fa sapere l’Hollywood Life, sarà prima della fine dell’anno. Forse, addirittura, entro la fine dell’estate, se le cose saranno veloci così come è stata celere la proposta di fidanzamento. Justin e Hailey sognano un matrimonio semplice e intimo, alla presenza di famigliari e pochi amici, e soprattutto davanti a Dio. Bieber e la nipote di Alec Baldwin sono molto religiosi e per questo si sposeranno in Chiesa. A tal proposito, hanno cominciato a frequentare nelle ultime ore un corso prematrimoniale.

Justin Bieber e Hailey Baldwin: sarà un matrimonio per pochi intimi

“Justin e Hailey sono davvero felici e innamorati e non vedono l’ora di sposarsi, in modo da passare il resto della loro vita insieme”, ha confidato un amico della coppia al magazine americano. A quanto pare i due hanno già stilato una prima lista degli ospiti. Dove sono state depennate parecchie celebrità. Bieber e la fidanzata non vogliono un matrimonio sfarzoso e pieno di celebrity. Al contrario sognano qualcosa di più riservato e raccolto, che non faccia passare in secondo piano la purezza del loro amore. Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono conosciuti da adolescenti per poi fidanzarsi tra il 2015 e il 2016. Il ritorno di fiamma tra i due è avvenuto lo scorso giugno anche se, in tutti questi anni, il cantante e la modella non hanno mai smesso di restare in contatto.

Justin Bieber e il messaggio su Instagram per Hailey Baldwin

“Cara Hailey, mi sono innamorato e voglio trascorrere la mia vita a scoprire ogni cosa di te. Ti prometto che porterò avanti con integrità la nostra famiglia, mettendola sempre davanti a tutto. Il mio cuore è completamente tuo, e di nessun’altra donna. Ci completiamo a vicenda e mi rendi una persona migliore“, ha scritto Justin Bieber qualche giorno fa su Instagram, pubblicando un tenero scatto insieme alla sua futura sposa.