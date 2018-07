Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposano: Kim Basinger benedice il matrimonio

Justin Bieber e Hailey Baldwin presto sposi: la benedizione di Kim Basinger

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposano. Il cantante ha chiesto la mano della modella, ufficializzando la loro relazione attraverso i social. Dopo l’addio di qualche hanno fa, la coppia è pronta a fare il grande passo: i due vogliono convolare a nozze e avere dei bambini. Bieber, dopo aver creato tanto a livello professionale, vuole realizzarsi anche dal punto di vista privato, mettendo su una famiglia, e, secondo lui, Hailey è la madre perfetta per i suoi figli. Dopo la notizia del fidanzamento, i parenti della modella si sono congratulati con Justin e Hailey via social: in particolare, la sorella Alaia e la cugina Ireland le hanno fatto le loro congratulazioni. Anche i genitori della ragazza, Stephen e Kennya Deodato, sono felici per la figlia, nonostante non si siano espressi pubblicamente. A dare la benedizione al matrimonio c’è anche Kim Basinger, zia di Hailey e madre di Ireland.

Kim Basinger benedice il matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin

Kim Basinger, la zia della futura sposa, non ha perso l’occasione per dare la sua benedizione al matrimonio, che avverrà quasi sicuramente prima della fine del 2018, sebbene la proposta sia arrivata solo pochi giorni fa. Secondo Kim, Justin è un ragazzo simpatico e davvero forte per tutto quello che ha passato, nonostante non lo conosca così bene. Inoltre, la zia della modella ha augurato alla coppia, che ritiene fantastica, tanta felicità e ha confessato di pregare per loro. Come se non bastasse, la Basinger ha rivelato anche un altro dettaglio riguardante le nozze. Hailey, infatti, avrebbe già scelto le sue damigelle: si tratterebbe della sorella Alaia, di 25 anni, e della cugina Ireland, di 22 anni, figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin.

Justin Bieber e Hailey Baldwin: tutto sul matrimonio

I futuri sposi sognano una cerimonia che non sia sfarzosa. I due, che si sono conosciuti da adolescenti e si sono poi fidanzati tra il 2015 e il 2016, vogliono un matrimonio con pochi intimi, tra amici e parenti, e davanti a Dio. Le loro nozze, infatti, si terranno in chiesa. Proprio per questo, il cantante e la modella hanno già iniziato a prendere parte a un corso prematrimoniale.