Juliana Moreira realizza il suo sogno: quello di fare la cantante

Juliana Moreira cantante: sta per uscire la sua prima canzone intitolata Zu Zu

Juliana Moreira è uno dei personaggi televisivi più apprezzati in Italia, soprattutto per la sua semplicità e simpatia, oltre per la sua bellezza indiscussa. Famosa, in particolare, per la conduzione di Paperissima e per il matrimonio con l’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa da cui ha avuto due figli. Adesso Juliana Moreira è pronta per una nuova avventura. L’esperienza, sicuramente diversa dal lavoro che fa, ha a che fare con la musica. Per lei è sempre stato un vero e proprio sogno quello di cantare e ora, finalmente, si è realizzato. La prima canzone di Juliana Moreira si intitola Zu Zu e uscirà venerdì 20 luglio.

Juliana Moreira e il sogno di cantare

“Ragazzi sono troppo felice. Non so se vi piacerà…ma io ho realizzato un sogno…ho sempre voluto cantare” aveva già anticipato Juliana Moreira sul suo profilo Instagram. Zu Zu, la sua canzone, sarà anche un modo per mantenersi in forma, come ha affermato la stessa Juliana. Il singolo, infatti, sarà molto coinvolgente e farà ballare, tanto che la Moreira ha lanciato l’hastag Zu Zu Dance. Nel video ufficiale di Zu Zu vedremo anche Juliana Moreira, insieme ad altri ballerini, muoversi sulle note della sua canzone.

Juliana Moreira: la nuova avventura da cantante. Arriva Zu Zu!

Non sta più nella pelle Juliana Moreira che su Instagram scrive: “Domani è domani”. Dal 19 luglio, come ricorda la Moreira, sarà possibile ascoltare una piccola anteprima della sua Zu Zu.