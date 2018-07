Jeremias Rodriguez in questura: l’indiscrezione sul permesso di soggiorno

Jeremias Rodriguez, dopo Cecilia anche lui convocato in questura per il permesso di soggiorno? L’indiscrezione

Sembrerebbe che, dopo Cecilia, anche Jeremias Rodriguez sia stato convocato dalla questura. L’indiscrezione sul fratello di Belen è stata pubblicata in esclusiva nell’ultimo numero di Chi dove, nello specifico, viene citato (ancora una volta) il fatidico permesso di soggiorno. Il giornale di Signorini infatti, pur non dando per certa questa notizia, pare essersi fatto un’opinione. Secondo questa tesi, quindi, dopo Cecilia Rodriguez adesso le pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno starebbero tenendo impegnato anche il fratello.

Jeremias Rodriguez, problemi con il rinnovo del permesso di soggiorno? La notizia pubblicata in esclusiva da Chi

“Dopo Cecilia Rodriguez, che ha avuto problemi con il permesso scaduto, la questura di Milano ha convocato un altro membro della famiglia Rodriguez” è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. Si tratterebbe, secondo il giornale, proprio di Jeremias, fratello delle sorelle Rodriguez. Il trafiletto dedicato all’approfondimento della questione, poi, è stato chiuso con un accenno a dei possibili problemi con il rinnovo del permesso di soggiorno. “Problemi di rinnovo in vista?” è stato scritto nello specifico dal settimanale che, forse, questa domanda avrebbe fatto meglio a rivolgerla al diretto interessato in persona.

Cecilia Rodriguez chiarisce la sua posizione dopo il rinnovo del permesso di soggiorno: “Tutto ok, continuo a lavorare”

Quando Cecilia Rodriguez è stata convocata in questura per via del permesso di soggiorno scaduto su di lei giornali e siti di gossip hanno scritto veramente di tutto. Sulla questione, però, alla fine si è espressa la diretta interessata che, in a Fanpage.it ha dichirato: “Il mio permesso di soggiorno è scaduto come scade tutti gli anni. Hanno voluto fare un po’ di problemi, ma avevo tempo per rinnovarlo, quindi è tutto apposto. Hanno fatto problemi, ma continuo a lavorare quindi è tutto apposto”.