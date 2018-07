Iva Zanicchi è la nuova giurata di Tu si que vales: prende il posto della Venier

Tu si que vales 2018: Iva Zanicchi prende il posto di Mara Venier

Tutto pronto per le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales, in onda a settembre il sabato sera. Il programma prodotto da Maria De Filippi ha un nuovo giudice popolare: Iva Zanicchi. La cantante e conduttrice televisiva prende il posto che fino ad oggi è stato di Mara Venier. Quest’ultima è tornata in Rai per condurre Domenica In. Per il resto, la squadra di Tu si que vales 2018 resta invariata. Alla conduzione ritroveremo Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre in giuria siederanno Maria, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Al momento le registrazioni non sono ancora iniziate, ma partiranno a breve e andranno avanti per tutta l’estate. La finale, invece, sarà come sempre in diretta su Canale 5 a dicembre.