Nino Formicola si sposa dopo l’Isola dei Famosi: i dettagli del matrimonio

Il matrimonio di Nino Formicola dopo l’Isola dei Famosi: le dichiarazioni a Chi

Nino Formicola è un uomo di parola. Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi il comico ha annunciato il matrimonio con la compagna Alessandra Raya e così sarà. A distanza di mesi dalla vittoria al reality show di Canale 5, l’attore ha confermato che le nozze verranno celebrate il prossimo settembre. “Ci sposeremo a settembre in una chiesa antica, spoglia e in una posizione spettacolare. Non voglio sposarmi per farmi guardare, ma per me”, ha detto Nino al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 25 luglio. “Sono stato single tanti anni e quando ho incontrato Alessandra nove anni fa tutto è cambiato. Ma non ho mai pensato al matrimonio fino a poco tempo fa perché non dovendo mettere su famiglia non mi sembrava obbligatorio farlo. Poi all’Isola dei Famosi ho capito che non pensavo più solo a me stesso e che lei era il centro del mio mondo”, ha aggiunto l’ex naufrago.

La storia d’amore tra Nino Formicola e Alessandra Raya

La futura moglie di Nino Formicola è Alessandra Raya, manager di un’azienda farmaceutica. I due stanno insieme dal 2009 ma si sono conosciuti molto tempo prima. Nino e Alessandra si sono incontrati la prima volta quando la Raya era sposata con un altro uomo. E non uno qualunque bensì Paki Canzi, il cantante de I Nuovi Angeli, gruppo musicale italiano in voga negli Anni Settanta. Come rivelato dalla stessa Alessandra alla rivista Grand Hotel, il naufrago dell’Isola dei Famosi l’ha corteggiata quando era ancora sposata ma durante quel primo incontro non è accaduto nulla. Successivamente, dopo il divorzio tra il cantante e la Raya, Alessandra ha cercato Nino e la passione li ha travolti.

Il primo incontro tra Nino Formicola e la futura moglie

“Il primo incontro risale a 30 anni fa. All’epoca ero sposata con Paki e frequentavo gli stessi ambienti di Nino, i locali di cabaret e musica. Insomma, lo conoscevo di vista e di fama. Sì, Nino era un gran donnaiolo, difatti una sera ci provò anche con me, pur sapendo che ero impegnata. “Benissimo”, mi disse quando gli feci presente che avevo un marito, “io non sono geloso”. Gli risposi che le battute comiche non mi avevano mai fatto ridere e lui si congedò con un sorrisetto sarcastico. Fu io a cercarlo nel 2009″ ha raccontato Alessandra. L’amore vero è dunque sbocciato in un secondo momento, quando la Raya lo ha contattato su Facebook.