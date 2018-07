Isola dei Famosi, Iva Zanicchi si candida come naufraga: “La farei in tanga”

Iva Zanicchi si candida per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi: “La farei se mi offrissero di partecipare in tanga”

La nuova stagione televisiva terrà molto impegnata il prossimo anno Iva Zanicchi. La conduttrice, come molti sanno, sarà il nuovo giudice popolare di Tu si que vales. Il posto di Mara Venier, dunque, è stato affidato a lei che, al momento, sembra avere anche altri progetti in cantiere. Prima di tutto, ha fatto sapere al settimanale Oggi, in occasione del cinquantesimo anniversario de La zingara le piacerebbe tornare a Sanremo per concludere il suo percorso musicale in grande stile. In secondo luogo, inoltre, la Zanicchi parrebbe non disdegnare nemmeno l’idea di un reality. L’Isola dei Famosi? “La farei volentieri. Se mi offrissero l’opportunità di partecipare in tanga e mi assicurassero di avere sempre a portata di mano uno spary contro i mosquitos. Sarebbe l’ideale: perderei una ventina di chili e mi divertirei un sacco a stare in mezzo alla natura e a stretto contatto con il mare”.

Iva Zanicchi: ecco perché non parteciperà al Grande Fratello Vip

Parlando di reality, durante l’intervista, ad Iva Zanicchi è stato chiesto anche del Grande Fratello Vip. È stata chiamata davvero per partecipare alla prossima edizione? “Chiariamo una cosa: la proposta mi è arrivata due anni fa ma non so come il mio nome è tornato a circolare anche per la prossima edizione” ha spiegato la conduttrice. La stessa, inoltre, a tal proposito poi ha anche aggiunto ridendo: “Non sarei in grado di fare una trasmissione del genere e per di più vestita… Se mi avessero chiesto di farla nuda magari un pensierino ce lo avrei fatto”.

Tu si que vales: il cast della prossima edizione

A parte Iva Zanicchi al posto di Mara Venier, a Tu si que vales sono stati confermati per la prossima edizione volti già noti al pubblico affezionato alla trasmissione. Quest’anno, per la precisione, alla conduzione ci saranno Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre in giuria ritroveremo come sempre Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari.