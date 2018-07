Isola dei Famosi: Angelo Sanzio nel cast della prossima edizione? L’indiscrezione

Angelo Sanzio dopo il Grande Fratello punta all’Isola dei Famosi? La risposta del Ken Umano Italiano ai fan

Un nuovo progetto televisivo potrebbe presto coinvolgere Angelo Sanzio dopo il Grande Fratello. Quale? Ebbene, si tratterebbe di un altro reality, decisamente più duro e stancante del GF, ovvero: l’Isola dei Famosi. Grazie al gioco delle domande di Instagram, infatti, il Ken Umano Italiano ha avuto modo di rispondere ad alcuni sui fan, facendo trasparire l’intenzione di voler prendere parte al programma condotto da Alessia Marcuzzi. Gli autori dell’Isola hanno già contatto Angelo Sanzio o questa, ad oggi, rimane solo una voglia dell’ex concorrente del GF 15? Ovviamente, per saperne di più, non ci resta che aspettare.

Angelo Sanzio all’Isola dei Famosi? L’ex concorrente del GF 15 risponde e lascia aperta quest’ipotesi

“Andrai all’Isola dei Famosi?” ha chiesto un utente su Instagram ad Angelo Sanzio che, a sua volta, prontamente ha risposto: “Vedremo vedremo vedremo”. Ad oggi, quindi, più che una notizia ufficiale, la possibile partecipazione di Angelo all’Isola dei Famosi rimane una semplice un’indiscrezione sulle intenzioni di lui (e forse anche su quelli di Mediaset?). Quello che possiamo dire con certezza quindi è che, qualora gli venisse proposto, il Ken Italiano prenderebbe seriamente in considerazione l’ipotesi di partecipare.

Angelo Sanzio attacca Alberto Mezzetti: “Dopo il GF si è montato la testa”

Non è la prima volta che Angelo Sanzio usa i suoi spazi social per dire la sua e aggiornare i propri follower. Recentemente, per esempio, l’ex gieffino si è scagliato proprio contro il vincitore del Grande Fratello 15. Alberto Mezzetti? “Dopo il GF si è montano la testa” aveva detto Ken “Gli scrivo ma neppure mi risponde”. Una frase che, di fatto, non è piaciuta molto ai fan di Tarzan che, tuttavia, non hanno certo intimidito Angelo. Quando c’è stato da difendersi, infatti, quest’ultimo è sempre riuscito rispondere a tono alle critiche.