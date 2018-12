Isola dei Famosi 2019: Dennis Fantina non sarà nel cast del reality

Dennis Fantina, Isola dei Famosi: il cantante non farà parte del cast

Fino a qualche giorno fa correvano insistenti le voci su una presunta partecipazione di Dennis Fantina, ex vincitore del talent Saranno Famosi (oggi noto come “Amici”), all’Isola dei Famosi 2019. Come annunciato alla trasmissione CR4-La Repubblica delle Donne da Alessia Marcuzzi, i nuovi naufraghi sono stati finalmente selezionati. Ma poche ore fa, intervistato da Fanpage.it, l’ex allievo della scuola più famosa d’Italia, nonché suo primo vincitore, ha preferito smentire la sua partecipazione al reality. In questo modo, ha messo fine ai numerosi rumor di cui è stato protagonista in queste settimane, collocandolo nella lista dei futuri naufraghi. “Il mio nome è stato fatto, ma purtroppo non faccio parte del cast”, afferma telefonicamente al sito web.

Dennis Fantina sull’Isola dei Famosi rivela: “Sono dispiaciuto di non essere parte del cast”

Il cantante triestino, oggi 42 anni, smentisce una volta per tutte la sua mancata presenza nel reality isolano di Canale 5. Nonostante ciò, non nasconde l’amarezza: “So che il mio nome a suo tempo è stato proposto, ma mi è stata data la conferma che purtroppo non parteciperò all’Isola. Non nego che mi dispiace non essere parte del cast, sarebbe una buona occasione per rimettermi in carreggiata, per farsi notare ed iniziare a lavorare di nuovo“. Il musicista prosegue l’intervista telefonica realizzata da Fanpage.it con queste parole: “L’Isola avrebbe potuto portarmi un rientro di immagine. Sarebbe stata una buona occasione per poter ripartire musicalmente ma anche personalmente“. La delusione e il dispiacere sono tangibili a fronte di questo nuovo trampolino di lancio mancato, che avrebbe potuto riportare in auge la sua carriera musicale.

Dennis Fantina e Maria De Filippi: la verità sul loro rapporto

Durante l’intervista, Dennis Fantina ha aggiunto delle dichiarazioni riguardanti il suo rapporto con Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del talent che l’ha visto vincitore. L’ex protagonista di Notti sul ghiaccio ha deciso di smentire anche i numerosi pettegolezzi che sono circolati in queste settimane. Rumor che lo volevano ostile nei suoi confronti. “Contro di lei non ho assolutamente nulla e leggere cose inventate di sana pianta mi dà molto fastidio“, dichiara al sito, e poi aggiunge “Con la De Filippi ci ho fatto un programma, poi abbiamo preso serenamente strade differenti. Io ho continuato a fare musica, lei tv. Non comprendo perché questo accanimento nei miei riguardi”. Il cantante 42enne conferma la stima che nutre nei confronti della conduttrice Mediaset. Afferma, infatti, che gli ha dato una grande possibilità e che senza di lei non avrebbe potuto fare la strada che ha fatto.