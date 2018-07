Irama inarrestabile: album doppio platino, live sold out. Nuove date in arrivo

Irama, un successo dietro l’altro: l’album Plume è stato certificato doppio platino

Continua il successo di Irama, il giovane cantautore che ha trovato in Amici di Maria De Filippi la sua fortuna. Irama era già noto al pubblico e grazie al talent show di Canale 5, che ha vinto, è riuscito ad ottenere dei risultati enormi in pochissime settimane. Il suo album Plume, infatti, è stato certificato doppio platino. Anche Nera, il suo singolo, è platino e il cantautore non può che gioire sui social, mostrando ai fan i risultati ottenuti. “Siamo i più pazzi” ha scritto Irama. In tantissimi si sono recati agli instore di Irama per farsi autografare una copia di Plume e poter conoscere dal vivo il vincitore di Amici. Adesso, i firmacopie sono terminati ma Irama pensa già al tour.

Irama: prime date sold out, altre tappe in arrivo

Dopo aver girato l’Italia con gli instore, Irama è pronto a cantare. Da poco sono state annunciate, infatti, le prime date del suo tour. Tra le tappe: Roma, Nonantola, Torino, Napoli, Firenze e Milano. I biglietti sono terminati in tempi record tanto da risultare già tutte sold out. Nonostante alcune città, come Roma e Milano, prevedono due date, molti fan non sono riusciti ad acquistare il biglietto per il concerto del loro idolo. Ma niente paura. Irama ha già tranquillizzato tutti scrivendo che saranno inserite delle nuove tappe e delle nuove città.

Irama: festeggia con nuove date del tour

“Domani alle 16 in punto festeggiamo aprendo nuove date live 2019” ha scritto Irama su Instagram. Date che, guardando i risultati delle precedenti, non ci metteranno troppo a fare il tutto esaurito.