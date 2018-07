Ilary e Totti, la loro vita diventa una sit-com: arriva Casa Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti come Sandra e Raimondo: insieme in una sit-com

Procede a gonfie vele la carriera televisiva di Ilary Blasi. Dopo Balalaika, Wind Summer Festival e la riconferma al Grande Fratello Vip, la conduttrice romana sarà la protagonista di una nuova sit-com. Ilary sarà affiancata nientepopodimeno che dal marito Francesco Totti, con il quale è sposata dal 2005. Come fa sapere il settimanale Chi, a Totti e Ilary è stato proposto di fare una sit-com sulla loro vita. Una sorta di Casa Vianello con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, tanto che il titolo provvisorio del progetto è proprio Casa Totti. Il tutto è ancora in fase di elaborazione, dunque non dovrebbe andare in onda prima del 2019. Su quale rete? Per il momento non è chiaro, ma molto probabilmente sarà trasmesso da Mediaset, dove Ilary ha esordito come letterina di Passaparola fino a diventare una delle presentatrici di punta.

Le ultime dichiarazioni di Ilary Blasi sul marito Totti

In attesa di scoprire di più su Casa Totti, Ilary Blasi è tornata a parlare del marito Francesco Totti in un’intervista concessa a Fuorigioco, l’inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport. “È un bravo papà. Adora i nostri bambini. Chanel e Isabel, come tutte le figlie, hanno un rapporto speciale con lui, che per il resto passa la vita a giocare a calcio con Cristian, ovviamente. È così, mi tocca fare la parte della cattiva. Qualcuno dovrà pur farlo…”, ha raccontato Ilary. La Blasi ha escluso l’arrivo di un quarto figlio – “Tre è il numero perfetto”, ha precisato – e rivelato che presto tornerà a Sabaudia con tutta la famiglia.

Ilary Blasi e le vacanze con Francesco Totti al mare

Di recente Ilary e Totti si sono concessi qualche giorno di relax a Mykonos ma dopo la fine di Balalaika, prevista per il prossimo 12 luglio, la coppia tornerà a Sabaudia. Da anni ormai i due trascorrono le loro vacanze nella cittadina laziale, dove hanno acquistato una casa.