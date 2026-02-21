Ilary Blasi, 15 cause contro Totti: la figlia Chanel rompe il silenzio, da che parte si è schierata

Francesco Totti e Ilary Blasi, dalle stelle alle aule dei tribunali. La separazione dell’ex calciatore e della conduttrice è stata tutt’altro che soft. Basti pensare che la 44enne romana, da quando c’è stata la rottura, tra denunce, ricorsi e controricorsi, ha fatto causa all’ex marito ben 15 volte. A commentare tali vicende, per la prima volta, è stata Chanel, la primogenita del “Pupone” e dell’ex Letterina. La 19enne, che è reduce dall’esperienza televisiva di Pechino Express, ha riferito come ha vissuto la fine della relazione dei genitori, rilasciando un’intervista al Corriere della Sera.

Chanel Totti commenta la separazione di mamma Ilary Blasi e papà Francesco

La giovane, quando le è stato chiesto a chi pensa di assomigliare di più tra il padre o la madre, ha risposto senza alcun tipo di indugio: “Totalmente a mamma, dovendo fare un paragone tra lei e papà. Io sono più rompiscatole ma come lei, se devo dire qualcosa non mi tengo un cecio in bocca. Papà è di meno parole”.

Chanel ha raccontato che i due genitori sono stati molto felici quando hanno saputo che avrebbe preso parte a Pechino Express: “Erano entrambi contentissimi e molto curiosi di vedermi in un contesto così. Il consiglio è stato di essere me stessa, di mettercela tutta e divertirmi. È un’esperienza che ti capita una volta nella vita”.

La 19enne ha poi spiegato per la prima volta pubblicamente come ha vissuto il periodo delicato della separazione di Ilary e Totti, sottolineando che non è stato facile ritrovarsi in una situazione del genere, anche perché la vicenda è diventata rumorosissima a livello mediatico. Chanel non ha però voluto fare vittimismo. Ha infatti ‘alleggerito’ la questione, affermando che le “cose davvero brutte sono altre”:

“Non siamo né la prima né saremo l’ultima famiglia che attraversa questa cosa – ha riflettuto la ragazza -. Purtroppo succede e le cose davvero brutte sono altre. Però è ovvio che essendo una famiglia sotto i riflettori non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la mia sorellina, essendo piccola. Solo noi sappiamo come sono andate le cose, al netto di quello che dicono gli altri”.

“Ma aver affrontato questa situazione – ha aggiunto – quando ero ancora più piccola, non è stato facile. La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi: alla fine in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori”. Pubblicamente Chanel ha sostenuto sia papà sia mamma. La stessa giovane ha confermato che anche privatamente è stata vicina sia a Francesco sia a Ilary: “Sì assolutamente, ma perché io penso che in quei momenti i figli debbano stare vicino ai propri genitori, nonostante tutto. Non dando importanza a persone terze o a chi vuole fare polemica. In quei momenti c’eravamo solo noi”.

Le cause tra Totti e Ilary

Nei giorni scorsi Totti ha tirato un sospiro di sollievo perché si è conclusa a suo favore la vicenda giudiziaria in cui era accusato di abbandono di minore, per aver lasciato sola in casa la figlia Isabel la sera del 26 maggio 2023, quando la piccola aveva 6 anni. Questo almeno è ciò che aveva riferito l’ex moglie Ilary quando ha denunciato l’ex marito.

L’azione legale si è risolta in un nulla di fatto. Il gip di Roma, Angelo Giannetti, ha archiviato l’indagine nei confronti dell’ex capitano della Roma, accogliendo la richiesta già avanzata dalla procura. Una richiesta contro cui si erano schierati i legali della Blasi, che avevano chiesto ulteriori accertamenti. Alla fine gli inquirenti non hanno ravvisato alcun tipo di reato e hanno archiviato il procedimento.