Ilaria Spada incinta, terzo figlio con Kim Rossi Stuart: gli auguri della Balivo

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart aspettano il terzo figlio! La notizia sta facendo il giro del Web in queste ore e non arriva dai social, bensì ha una rivista. L’attrice infatti ha affidato alle pagine del settimanale F l’annuncio dell’arrivo del terzo figlio. Una delle persone più felici di scoprire che Ilaria Spada è di nuovo incinta è Caterina Balivo: le due sono molto amiche ma si può dire che questa famiglia è nata anche grazie alla conduttrice. Ilaria e Kim si sono conosciuti proprio a casa della Balivo, tra loro è scoccata la scintilla quando si sono incontrati nello sgabuzzino, dove hanno posato i loro cappotti.

Insomma, in un certo senso la Balivo ha fatto da Cupido, volendo o meno, per la nascita di questo amore. Per questo è stata tra le prime a congratularsi con la Spada per la sua terza gravidanza. L’attrice inoltre è madrina di battesimo di Cora, la figlia di Caterina Balivo. Quest’ultima su Instagram ha scritto: “La bellezza della mia amica, anzi della madrina di Cora, che da mesi dice a tutti che la sua madrina ha un bebè in pancia, senza spoilerare il nome”. Loro quindi lo sapevano da un po’ di tempo, ma persino la bambina è riuscita a mantenere il segreto.

Ilaria Spada è incinta del terzo figlio e ha posato per F mostrando per la prima volta il suo terzo pancione. Nell’intervista ha ricordato che prima di diventare mamma pensava di non avere la vocazione di madre, anzi pensava di non essere brava con i bambini. La spaventavano, persino. Oggi invece è mamma di due bambini e ben presto lo diventerà per la terza volta. Ha cambiato idea proprio grazie all’incontro con Kim Rossi Stuart a casa della Balivo. Dopo un mese e mezzo di relazione lei era già incinta del primo figlio, Ettore, nato nel 2011:

“Per quello che provavamo, era addirittura troppo aspettare un mese e mezzo, perché il bisogno di un nido, di mettere un sigillo a quello che era successo era enorme”

Dopo otto anni si sono sposati e hanno avuto il secondo figlio, Ian, nato nel 2019. Il terzo figlio di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart nascerà invece il prossimo febbraio. Hanno vissuto per tanti anni come un terzetto e a lungo hanno pensato come sarebbe stato quando sarebbe arrivato il quarto membro della famiglia. Invece Ian ha portato il giusto equilibrio: “Ho capito che ogni figlio che arriva mi migliora, e migliora la coppia. E allora perché fermarci?”, ha chiosato.