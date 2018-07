Ilaria D’Amico lascia Sky Calcio Show: il nuovo conduttore è Alessandro Bonan

Chi è il nuovo conduttore di Sky Calcio Show? Alessandro Bonan

Sky ha scelto l’erede di Ilaria D’Amico. Sarà il giornalista Alessandro Bonan a prendere il timone di Sky Calcio Show, lo storico programma della pay per view incentrato sul campionato di calcio di Serie A. Per Bonan si tratta di un ritorno a casa: aveva già condotto il format quando la D’Amico era in maternità nel 2015. Ora il supplente diventa maestro a tutti gli effetti e il fischio d’inizio è fissato al prossimo 19 agosto. Attualmente Alessandro è in onda, sempre su Sky, con la trasmissione Calciomercato originale. Ma perché Ilaria ha lasciato il suo ruolo dopo 15 anni di onorato servizio? La D’Amico ha preferito concentrarsi sulla famiglia e per questo ha rinunciato a un impegno settimanale preferendo uno saltuario, come lo show sulla Champions League.

Ilaria D’Amico resta a Sky ma si occuperà di Champions League

A breve la conduttrice dovrà dividersi tra Milano e Parigi, dove andrà a vivere il compagno Gigi Buffon diventato nuovo portiere del Paris Saint-Germain. La coppia farà avanti e indietro tra l’Italia e la Francia e dovrà gestire la loro grande famiglia allargata. Buffon e la D’Amico hanno un figlio, Leopoldo Mattia, di due anni ma Ilaria è anche mamma di Pietro, avuto dall’ex compagno Rocco. Senza dimenticare Louis Thomas e David Lee, i bambini che il calciatore ha avuto dall’ex moglie Alena Seredova e che vivono a Torino.

Ilaria D’Amico divisa tra lavoro e vita privata con Buffon

Ilaria D’Amico lascia la domenica pomeriggio, ma non il calcio e Sky. La compagna di Buffon diventa il volto della Champions League, ora che Sky ha i diritti, per il triennio 2018-2021. Sarà lei a condurre in studio la trasmissione degli incontri di Champions. Avrà al suo fianco Alessandro Costacurta e ogni sera un campione come ospite, da Alessandro Del Piero a Gianluca Vialli passando per Fabio Capello.