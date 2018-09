Il Segreto anticipazioni dal 24 al 29 Settembre: pericolosa rivolta

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: scoppia una rivolta a Puente Viejo, Francisca in pericolo

Larraz e i suoi uomini iniziano a pianificare una pericolosissima rivolta. A rendersi conto di ciò che stanno tramando i braccianti è Saul. Il buon Ortega cerca di avvisare suo fratello Prudencio di quanto potrebbe accade di lì a poco, ma il giovane non gli crede ed è convinto che quella del ragazzo sia solo una scusa per non celebrare le nozze con Julieta. Alla fine, Saul si ritrova a chiedere informazione allo stesso Larraz, che però smentisce il tutto. Nel frattempo, i preparativi per il matrimonio tra Prudencio e Julieta proseguono, così come per quello tra Dolores e Tiburcio. Alla fine, il giorno delle tanto attese nozze arriva e le cose non vanno a finire affatto bene.

Anticipazione Il Segreto: Prudencio e Julieta diventano marito e moglie, il matrimonio

Saul cerca di convincere Julieta a non presentarsi in chiesa e a scappare insieme a lui. In ogni caso, la donna decide di sposarsi con Prudencio. Durante la messa, Larraz e i suoi uomini entrano in chiesa e scoppia così la rivolta di cui si era tanto parlano. I braccianti prendono possesso del municipio e Carmelo non sa come agire. Alla fine, gli uomini permetto a Don Anselmo di procedere con le nozze, per poi rimandare tutti a casa. Francisca è in pericolo. I malviventi irrompono a La Villa e pretendono che la Montenegro li serva come fosse la loro domestica.

Il Segreto anticipazioni: Irene va via da Puente Viejo

Irene continua a chiedere informazioni sulla sparizione del piccolo Carmelito. Severo inizia a dubitare, ma alla fine decide di fidarsi. Successivamente, la giornalista lascia Puente Viejo, scrivendo uno strano bigliettino a Santacruz. Il marito della defunta Candela non le crede e inizia a pensare che la donna sappia qualcosa sulla scomparsa del suo bambino.