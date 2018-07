Il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale 5, ecco quando

Il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo verrà trasmesso su Canale 5

Il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo verrà trasmesso su Canale 5 per la gioia di tutti i fan. La cantante, che ha appena conquistato un nuovo primato, arriverà in televisione. La produzione Mediaset ha scelto così di dedicare una serata a uno dei volti più amati della musica italiana. In questi giorni, la Pausini è al centro dell’attenzione, in quanto è la prima donna che è salita sul palco del Circo Massimo. Un nuovo importante traguardo per la cantante di Solarolo, che non ha mostrato alcun timore prima di entrare in scena. Laura ha ammesso di aver provato un po’ di paura prima di iniziare il concerto, ma ormai dopo tanti anni di successi non ha più alcuna ansia. Anzi, la cantante spera di poter dare sempre di più a tutti i suoi fan e di poter raggiungere ulteriori traguardi nei prossimi anni. Da tempo sognava di poter far sognare tutti coloro che la amano dal palco del Circo Massimo. E finalmente questo sogno è stato realizzato. Così, Laura ha ufficialmente conquistato la città di Roma.

Laura Pausini conquista Roma: il suo concerto andrà in onda in autunno su Canale 5

Laura Pausini ha completato le due tappe romande prima del Fatti sentire – Worldwide tour, che prenderà inizio il 26 luglio dalla città di Miami. Sono in tutto 47 le date che attendono la cantante di Solarolo in vari Paesi di tutto il mondo. Prima di iniziare il tour, Laura ha conquistato Roma, con il concerto al Circo Massimo. Ma sono tanti i fan che non riusciti a raggiungerla e ad assistere allo show. Non bisogna disperarsi, poiché il concerto verrà mandato in onda su Canale 5 come vi abbiamo già anticipato. Sono 15mila le persone che per più di due ore hanno assistito allo spettacolo della Pausini, che festeggia 25 anni di carriera nel mondo della musica. Il concerto di Laura verrà trasmesso su Canale 5 in autunno, secondo quanto rivela il portale di TvBlog. Ancora non si sa di preciso quando.

Laura Pausini festeggia alla grande i suoi 25 anni di carriera

Laura approderà anche su Canale 5 con il suo show al Circo Massimo. Non è di certo la prima volta che un concerto della Pausini viene trasmesso in televisione. Intanto, la cantante sogna di poter conquistare anche altri posti della capitale. In questi giorni ha dichiarato di essere pronta a eseguire un show anche al Colosseo!