I Medici 2 replica: dove rivedere la prima puntata della seconda stagione

Replica I Medici 2: dove rivedere la prima puntata con Daniel Sharman e Alessandra Mastronardi

I Medici di Rai Uno sono tornati! Vi siete persi la prima puntata della nuova stagione con protagonisti Daniel Sharman, Alessandra Mastronardi, Bradley James e Aurora Ruffino? Niente paura: ci sono le repliche! Dove? In primis su Rai Play che ha tra l’altro lanciato in anteprima i primi due episodi della serie. Sulla piattaforma streaming della Rai è possibile vedere in qualsiasi momento della giornata la prima puntata de I Medici 2. Se invece preferite la tv, la Rai riproporrà una replica venerdì 26 ottobre alle ore 21.20 su Rai Premium.

I Medici 2: salto temporale di 20 anni rispetto alla prima stagione

I Medici 2 è ambientato a Firenze nel 1469, circa venti anni dopo la prima stagione con protagonista Richard Madden. La Banca Medici è in difficoltà dopo la morte di Cosimo de’ Medici. A guidarla è il figlio di Cosimo e Contessina, Piero, che però non riesce a gestire al meglio gli affari di famiglia. Il primo episodio si apre proprio con un attentato all’uomo. Per fortuna Piero non muore ma viene solo ferito: tempestivo l’intervento dei figli Lorenzo e Giuliano. I due ragazzi, molto complici e uniti, accusano Jacopo Pazzi di aver ordinato l’agguato. E mentre Lorenzo e Giuliano hanno proprio uno scontro a Palazzo Pazzi, Piero si organizza con l’alleato Galeazzo Sforza, duca di Milano, per assediare la città di Firenze. Una mossa azzardata che spinge Lorenzo a mettersi contro il padre.

I Medici 2: Lorenzo de’ Medici prende il comando a Firenze

La Banca Medici non ha più denaro: per questo Lorenzo e la madre Lucrezia si recano a Roma per chiedere aiuto al Papa. Qui Lorenzo incontra Clarice, che decide di sposare per avere l’appoggio della Chiesa Romana. Questo crea attrito con la sua amante, la nobile Lucrezia Donati. Intanto a Firenze Bianca de’ Medici, sorella di Lorenzo, continua ad amare di nascosto un membro della famiglia Pazzi, Guglielmo.