Harry Styles a Modena: il cantante fa i complimenti al cibo italiano

Harry Styles è in Italia: il motivo della sua visita a Modena

Harry Styles è uno dei cantautori più apprezzati in tutto il mondo. Ha soli ventiquattro anni ed è diventato famoso al pubblico grazie alla band chiamata One Direction. Terminato il suo tour, Harry Styles ha deciso di passare qualche giorno nella bella Italia. Il cantante britannico è stato fotografato, infatti, a Modena. Foto che, ovviamente, stanno facendo il giro del mondo attraverso i social, in particolare su Twitter, dove i fan, soprattutto italiani, si stanno scatenando. Harry Styles è stato presso un noto locale di Modena, dove aveva già mangiato ad aprile, in occasione del suo tour. Sorridente, spensierato e con un foulard blu al collo, ha posato insieme allo staff del locale a cui ha lasciato un biglietto.

Harry Styles ama il cibo italiano: le sue parole

Il cibo italiano, come ben sappiamo, è molto apprezzato in tutto il mondo. Anche Harry Styles ama la cucina italiana e lo confermano delle parole che proprio il britannico ha lasciato al locale di Modena dove ha mangiato. “Ehi! Grazie mille per tutto. Il cibo era incredibile. Non vedo l’ora di tornare! Con affetto Harry Styles” ha scritto l’artista apprezzando i piatti ricchi di cibo tutto italiano.

Harry Styles in Italia per imparare anche la lingua

Da tempo ormai Harry Styles è un solista, il cantautore pare sia venuto in Italia non solo per il buon cibo. Ci sarebbe, infatti, un motivo particolare che spiegherebbe la sua visita a Modena. Harry Styles vuole imparare l’italiano, è così che si legge sul web. Alcuni fan presenti hanno affermato di averlo sentito parlare in italiano e anche piuttosto bene!