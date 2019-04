Guendalina Canessa contro De Andrè: “Ti volevo bene, ma eri l’amante”

Diretta Gf 16: scontro Guendalina-Francesca, ecco cos’è successo

Guendalina Canessa è una nuova concorrente del Grande Fratello 2019. Una puntata che sta regalando grandi sorprese: non appena ha messo piede nella Casa più spiata d’Italia, ha dovuto fare i conti con Francesca De Andrè. Entrambe hanno avuto una storia con Daniele Interrante e non sono mancati gli attriti per diversi anni. Guendalina ha detto che Francesca è stata l’amante di Daniele, ma la De Andrè ha smentito tutto. Si sono rivolte delle accuse pesanti durante la diretta del Gf 16. E sicuramente questa settimana non sarà facile per nessuna delle due… o cercheranno di avere un chiarimento definitivo?

Pesanti accuse di Francesca De Andrè a Guendalina Canessa

Dopo aver scoperto il vero significato della gonna di Malgioglio, si è passati alla querelle – durata anni – tra Francesca De Andrè e Guendalina Canessa. Durante la settimana, ci sono state delle confessioni importanti: “Se non ci fosse stata lei nella nostra vita – ha spiegato Francesca –, la mia storia con Daniele Interrante sarebbe stata bellissima. Eravamo innamorati persi. Abbiamo avuto una convivenza di 6 mesi. Ho cresciuto io sua figlia! Con sua madre non sono mai andata d’accordo. Lei pensava che fossi la causa della fine del suo matrimonio. La bambina soffriva di questa cosa”.

Grande Fratello, Daniele Interrante era l’amante di Francesca De Andrè?

Guendalina Canessa non si è per niente trattenuta: “Ammazza che paura! Vedi che bella valigia… sei contenta di vedermi? Ho promesso di respirare, pensare e poi parlare. Sono mamma e c’è una bambina che ci sta guardando, forse. Tu sei stata una persona cattiva e volgare. Sono emozionatissima. Non per te, ma per quest’esperienza. Ho sentito quello che hai detto. Per un piccolo periodo, ti ho voluto bene, ma eri l’amante”.

Francesca durissima con Guendalina: gli attacchi in diretta

Tra accuse di omofobia e bullismo ed eliminazioni inaspettate, Guendalina ha spiegato chiaramente che Francesca è stata l’amante di Interrante: “Da quando non ci sei più, la nostra vita è bellissima! Gli uomini sposati non si toccano. La cosa che mi fa impazzire è il falso perbenismo. Tu punti il dito a tutti, anche a tuo padre, e un giorno fa hai limonato con tutti. Ma il tuo fidanzato… tutto bene? Giorgino scappa!”. La De Andrè ha saputo risponderle a tono: “Gli uomini mi cercano, da te scappano! Io non parlo male di te, io racconto la verità. Tu e tua madre parlavate male. Sei un pezzo di silicone ambulante e vieni a parlare di certe cose a me? Vai dal chirurgo plastico troppe volte. Sei un pagliaccio che cammina”.