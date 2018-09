Grande Fratello Vip, Walter Nudo è il nuovo Daniele Bossari: ecco il motivo

Walter Nudo al Grande Fratello Vip: la sua storia ricorderà quella di Daniele Bossari

Walter Nudo è pronto per il Grande Fratello Vip, la cui terza edizione comincerà lunedì 24 settembre. Secondo qualcuno l’attore sarà il nuovo Daniele Bossari, vincitore del 2017. Il motivo? I due, a quanto pare, hanno due storie molto simili che li accomunano. L’esperienza nella Casa di Cinecittà non sarà per Walter un semplice gioco o solo un lavoro ma sarà molto di più. Un vero e proprio viaggio alla ricerca di se stesso, come accaduto lo scorso anno al marito di Filippa Lagerback. “Walter Nudo, che ha vinto la prima edizione dell’Isola dei Famosi, è a caccia di un rilancio e in cerca di se stesso (un viaggio che ricorderà la partecipazione di Daniele Bossari lo scorso anno)”, si legge sull’ultimo numero del settimanale Spy, che per primo ha svelato i nomi ufficiali dei nuovi concorrenti.

La storia di Walter Nudo prima del Grande Fratello Vip

Walter Nudo si è sempre diviso tra l’Italia e l’America. Prima di svoltare nel mondo dello spettacolo ha fatto i più svariati lavori, dal barman al pizzaiolo, passando per il buttafuori e lo spogliarellista. Ha esordito in tv come presentatore di Colpo di fulmine, accanto a Michelle Hunziker. Successivamente è diventato attore – le sue fiction di maggior successo fino ad oggi sono Carabinieri e Incantesimo – e ha vinto la prima edizione dell’Isola dei Famosi. Nel 2015 ha anche partecipato a Tale e quale show. Per quanto riguarda la sua vita privata, Walter Nudo ha due figli – Elvis e Martin, di 22 e 17 anni – avuti dall’ex compagna Tatiana. Ai tempi di Incantesimo è stato legato alla sua compagna di set, l’attrice Samuela Sardo. Ma dal 2009 è sposato con la stilista francese Celine Mambour.

Chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip

Oltre a Walter Nudo nel cast del Grande Fratello Vip ci sono pure: Francesco Monte, Giulia e Silvia Provvedi, Martina Hamdy, Fabio Basile, Eleonora Giorgi, Maurizio Battista, Benedetta Mazza, Enrico Silvestrin, Ivan Cattaneo, Giulia Salemi, Elia Fongaro, Jane Alexander, Lisa Fusco, Stefano Sala. Però, come rivela Spy, la produzione sta valutando altre due donne da far entrare in gara. Molto probabilmente i nomi verranno svelati solo nel corso della prima puntata, come successo lo scorso anno con Ivana Mrazova e Carla Cruz.