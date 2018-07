Grande Fratello Vip: Raffaella Fico nel cast? Il fidanzato Alessandro Moggi contrario

Grande Fratello Vip: Raffaella Fico nel cast? Il compagno Alessandro Moggi contrario alla partecipazione della showgirl

Raffaella Fico al Grande Fratello Vip? A quando pare gli autori del reality avrebbero proposto alla showgirl l’ingresso come concorrente nella Casa più spiata d’Italia. La sua partecipazione, però, sarebbe ancora in bilico. Il motivo? A svelarlo è proprio il settimanale Chi che, nel suo ultimo numero, ha fatto sapere ai lettori che a bloccare l’ex di Mario Balotelli sarebbe stato proprio il suo attuale compagno Alessandro Moggi. Quest’ultimo, stando a quanto riportato nel giornale di Alfonso Signorini, sarebbe restio all’idea della Fico al Grande Fratello Vip e, per ora, avrebbe posto il veto sul suo coinvolgimento.

Grande Fratello Vip: Alessandro Moggi come Flavio Briatore? Elisabetta Gregoraci e Raffaella Fico in bilico

Nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, nonostante le ultime dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci in merito al Grande Fratello Vip, è stato ancora una volta scritto che a remare contro l’ingresso della showgirl nella Casa sarebbe proprio il suo ex marito. Secondo il settimanale, infatti, sia Raffaella Fico che Elisabetta Gregoraci “Devono superare uno scoglio”. Quale? “Sia Flavio Briatore, ex della Gregoraci e padre del figlio Nathan Falco, sia Alessandro Moggi, fidanzato della Fico, hanno posto il veto assoluto sulla partecipazione delle due”. Riusciranno le due belle more a convincere i loro cari? Staremo a vedere.

Elisabetta Gregoraci: Io al Grande Fratello Vip? “Decido da sola”

Come anticipato sopra, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Elisabetta Gregoraci aveva fatto sapere di non subire nessuna pressione a livello lavorativo dal suo ex marito. Il Grande Fratello Vip? “Sto ricevendo tantissime proposte, anche televisive” aveva risposto “Ora valuterò cosa fare, da sola, con la mia testa, consultandomi con il mio agente. Devo decidere cosa è giusto per me e cosa non lo è”.